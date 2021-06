Rode kaarten en boze beheerders: hoe run je een 'Polenhotel'?

Zie ook: Hoeveel arbeidsmigranten in Gelderland wonen? Niemand die het weet

In een voormalig bankgebouw aan de rand van Zevenaar kunnen 180 arbeidsmigranten wonen. Uitzendbureau Fides bestiert de locatie, waar twee Poolse beheerders zorgen voor het reilen en zeilen. Er wonen dan ook voornamelijk Polen, maar ook Esten en Litouwers. Sommigen slapen alleen, anderen delen een kamer.

Beheerder komt polshoogte nemen

Marlène Gomes en Annemarie van Cappellen van vakbond FNV staan bij de ingang van het hotel en praten met bewoners. Een van de beheerders beent na een paar minuten naar buiten om poolshoogte te nemen. “Daar komt ze, daar komt ze”, waarschuwen de bewoners ons. Zelf snellen ze naar binnen.

Tekst loopt door onder de video:

Dat er ook een journalist aanwezig is, maakt de situatie er niet beter op. De beheerder sommeert ons weg te gaan en een afspraak te maken met de directie. Druk bellend maakt ze rechtsomkeert.

Sterke reacties

Een ontvangst als deze is niet uitzonderlijk, zegt Gomes. "Verrassingsbezoeken van FNV roepen vrijwel altijd sterke reacties op. Maar waarom dan? Omdat ze niet willen dat we alles horen en zien?”

We lopen naar de achterkant van het hotel, waar een jongen intimiderend op ons afkomt. Volgens Van Cappellen, die vloeiend Pools spreekt, gooit hij er een paar niet mis te verstane scheldwoorden uit, om zich vervolgens met een vuil lachje bij de achterdeur te posteren. Hij wil voorkomen dat wij naar binnengaan.

De tekst gaat verder onder de foto

De FNV brengt samen met een verslaggever van Omroep GLD een onverwacht bezoek aan een 'Polenhotel'. Foto: Omroep GLD

Achter hem ijsbeert de beheerder, telefoon aan haar oor. “Wacht maar tot ze komen”, dreigt de jongen. Gomes weet hoe de hazen lopen: “Waarschijnlijk komt er zo iemand van het uitzendbureau. Die stuurt ons weg.”

Rode kaart

Stoïcijns rookt de 31-jarige Michael een peuk en slaat het tafereel gade. Hij had eerder deze week een akkefietje met de beheerders: “Ze zijn door mijn spullen gegaan terwijl ik aan het werk was. Tijdens de kamercontrole vonden ze wiet en toen ik terugkwam lag het op tafel, samen met een rode kaart. Maar die wiet had ik opgeborgen in mijn tas. Mijn privacy is kennelijk niet belangrijk voor hen."

Drugs zijn verboden in het hotel, ook softdrugs. Het leverde Michael een serieuze waarschuwing op. Hij vindt het onzin: "Wiet is toch legaal in Nederland?"

Zie ook: Al tien jaar hier en nooit een vast contract; het verhaal van arbeidsmigrant Michael

Boos geworden

Een Poolse man die liever anoniem wil blijven, vertelt een soortgelijk verhaal: “Bij controle van mijn kamer vonden ze sportsupplementen, want ik ga veel naar de sportschool. Ze zaten in mijn tas en werden aangezien voor iets anders. Ik ben toen heel boos geworden. Daarna hebben ze mijn kamer amper gecontroleerd.”

Controles vindt hij op zichzelf niet verkeerd: “Ik snap dat dat nodig is. Ik ben de 30 al gepasseerd, maar velen komen rechtstreeks vanuit huis. Ze hebben nog nooit voor zichzelf gezorgd.”

Huisregels

Na een half uur verschijnt een medewerker van uitzendbureau Fides, een Poolse vrouw die Nederlands spreekt. Ze stuurt ons niet weg, maar gaat het gesprek aan. Beheerders die zomaar in tassen zoeken? Dat kan nooit kloppen, denkt zij. Wel wijst ze ons op de huisregels. Iedere arbeidsmigrant tekent die bij aankomst, ze zijn er in het Pools, Lets en Nederlands. Het verbod op (soft)drugs valt daaronder.

Andere regels zijn onder andere: niet eten op de kamer, geen eigen waterkokers of andere apparatuur op de kamer en iedere avond moet het om 22.00 uur stil zijn. Bezoek ontvangen mag, maar alleen als de beheerder daarvoor toestemming geeft.

Geen onderbroeken op de vloer

"Kom mee, ik laat jullie alles zien", zegt de medewerker van het uitzendbureau. We volgen haar naar binnen. Alle ingangen zijn beveiligd, je komt er alleen in met een druppel. Het hotel oogt schoon en is ruim opgezet. We passeren een enorme rij wasmachines, ernaast ligt de keuken. Hij is spic en span. In de aangrenzende gemeenschapsruimte moet worden gegeten. "We houden het zelf schoon", zegt Michael. "Iedere kamer is om en om aan de beurt."

De tekst gaat verder onder de foto

De FNV brengt een verrassingsbezoek aan het hotel in Zevenaar. Foto: Omroep Gelderland

Douches en wc's zijn gedeeld per vloer, wc-papier is voor eigen rekening. De toiletten ruiken naar pies. Aangekomen bij Michaels kamer opent de medewerker de deur. Ze begint meteen met opruimen. De bedden moeten opgemaakt, geen sokken en onderbroeken op de grond. Michael haalt zijn schouders op. Hij deelt de kamer met een andere man, de onderbroeken zijn niet van hem.

Betuttelend of noodzaak?

Fides-directeur Clemens van Lent was niet zo gecharmeerd van het onverwachte bezoek, vertelt hij later telefonisch. "Ik snap niet waarom dat nodig is, je mag hier alles zien, zonder restricties." Bovendien, zo legt hij uit, is zijn bedrijf nog voorzichtig vanwege covid.

Van Lent is trots op zijn hotel. Want hier kunnen mensen voor weinig geld een waardig onderkomen krijgen. Maar er zijn regels. “Naast werkgever zijn wij ook huisvader. Wij willen een goede huisvader zijn en dus doen we kamercontroles. Je moet wel, je wilt niet weten wat we allemaal meemaken.”

Wat hij zoal meemaakt, laat Van Lent in het midden. "Maar realiseer je dat we te maken hebben met jongens van in de 20 die niet weten hoe een stofzuiger eruitziet." Daarom werken ze met groene, gele en rode kaarten. Wie te vaak een rode kaart krijgt, kan een gesprek op kantoor van de werkgever tegemoetzien. In het ergste geval: ontslag.

Bed en baan scheiden

FNV'er Gomes is positief verrast over de kwaliteit van het hotel, maar vindt de relatie tussen werknemer en werkgever ongezond: “Het maakt de arbeidsmigrant afhankelijk en kwetsbaar. Een willekeurig persoon die door een uitzendbureau wordt aangesteld om te bepalen wanneer iemand een kaart krijgt, dat kan niet de bedoeling zijn.

"Er wordt voor eigen rechter gespeeld en dat brengt chantabele praktijken met zich mee. Dit gebeurt toch ook niet bij een Nederlander die een huis huurt? Wij pleiten voor een scheiding van bed en baan, waarbij de werkgever niet ook huisbaas is."

De tekst gaat verder onder de foto

Marlène Gomes van vakbond FNV komt op voor de rechten van arbeidsmigranten. Foto: Omroep GLD

"Het is nu al niet kostendekkend, we leggen erop toe", reageert Van Lent. "Als je de huisvesting uit handen geeft, wordt het alleen maar duurder. Maar die relatie van huisvader-werkgever maakt het ingewikkeld. Het allerliefste heb ik dat mensen eigen huisvesting regelen. Dan ben je van de sores af. En als het je hier niet bevalt, kun je altijd nog zelf iets zoeken."

Maar zelf een woning zoeken, dat is moeilijk. Arbeidsmigranten verdienen rond het minimumloon, hoppen van arbeidscontract naar arbeidscontract en de krapte op de woningmarkt is enorm. Vaak zit er weinig anders op dan je te schikken.

'Net zoals normale mensen'

Als we weggaan, gebaart de Poolse Peter dat we met hem mee moeten komen. Hij en zijn vriendin Monika ontvingen die verfoeide rode kaart. Hun kleding was niet opgeruimd, maar lag verspreid over tafel en bank. Dat mag niet.

“Het moet in de kast”, vertelt Peter in gebroken Engels. “Maar kast”, hij gebaart met zijn handen, “niet compleet, we missen delen.” Bovendien slaapt een van hen al weken zonder beddengoed. "Is er niet", zegt Monika.

De tekst gaat verder onder de foto

Peter en Monika in hun kamer in Zevenaar. Foto: Omroep Gelderland

Volgens Van Lent klopt het dat een aantal kamers niet af is. “Dat wisten de nieuwe bewoners vooraf. We hebben problemen met de leveringen. Maar hoeslakens, daar hebben we er genoeg van.” Hoe het kan dat Peter en Monika die dan nog niet hebben, weet hij ook niet. Peter: “De kamer zou met een week gemaakt zijn. En toen nog een week, en nog een week. Wij hebben ook onze rust nodig, net zoals normale mensen.”