Ammar was in Syrië jurist, maar bouwt hier nu zonnepanelen

De 29-jarige Syriër is inmiddels vijf jaar in Nederland en hoopt hier een toekomst te kunnen opbouwen. Sinds dat hij hier is, heeft hij niet stilgezeten. Na zijn inburgering heeft hij onder meer andere nieuwkomers geholpen met inburgeren en een cursus gevolgd tot programmeur.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Het lastige hier is de Nederlandse taal. Als ik iets met rechten zou willen doen - wat Ammar dus in Syrië heeft gestudeerd - moet ik de taal vloeiend kunnen", zegt Ammar die zich inmiddels goed verstaanbaar kan maken, maar af en toe nog zoekt naar woorden. "En techniek vond ik ook altijd al interessant en leuk, dus daarom kies ik nu voor de studie HBO Elektrotechniek."

Exacte vakken

Ammar heeft aan de HAN een half jaar het leerwerktraject gevolgd. De opleiding verzorgt dat samen met het talencentrum, de academie van techniek en SEECE, een samenwerking tussen energie gerelateerde bedrijven en het hoger onderwijs.

"Ik zag een oproep voorbijkomen op social media en het leek me wel iets voor mij." Na verschillende toelatingstesten kon Ammar beginnen op de HAN, met vakken als natuurkunde, techniek en Nederlands.

Nederlandse les. Foto: Omroep Gelderland

"Maar naast dit soort vakken leren ze ook solliciteren, en we helpen ze met het vinden van een bedrijf waar ze mogelijk aan de slag kunnen", vertelt docent Nederlands Tirza van Dongen.

'Kerel'

En zo kwam Ammar ook bij E2-Energie in Duiven terecht. "Wij zoeken altijd technisch geschoolde mensen", zegt Erik Brink, een van de twee directeuren. "We zeggen hier weleens: we hebben zoveel werk als we personeel hebben."

Er is overal veel vraag naar hoger geschoold personeel voor de energiesector. "Ja iedereen is nu bezig met die energietransitie." Brink is dan ook erg blij met Ammar: "Hij is erg gemotiveerd, enthousiast en leert snel. Dat is heel prettig."

Ammar werkt pas een maand bij het bedrijf, maar zit er op zijn plek. "Het werk is leuk en de sfeer is fijn. En ook zijn Nederlands gaat hier vooruit: "Mijn begeleider noemde me telkens 'kerel'. Ik wist niet wat dat betekende, maar nu weet ik dat het iets positiefs is", lacht hij.