De Graafschap-trainer Robbemond: 'Gevoel, ambitie en hoofdtrainer zijn gaven doorslag'

Twaalf jaar geleden voetbalde hij zelf voor De Graafschap. Vijf jaar lang strooide hij met fijne steekballetjes en zocht hij zelf de diepte om vervolgens ook een scorende middenvelder te zijn. Bikkelend als het moest en vooral ook coachend. In Reinier Robbemond schuilde misschien altijd al wel een trainer.

Nu is hij terug op De Vijverberg als de man die hoofdverantwoordelijk is voor de sportieve resultaten. En nog altijd oogt hij ontspannen en vrolijk.

Met speels gemakt rijgt Robbemond de zinnen tegenover het kleine groepje journalisten aaneen. In de eredivisie was zijn presentatie ongetwijfeld drukker bezocht geweest. Maar De Graafschap slaagde niet in zijn missie en ontsloeg zelfs trainer Mike Snoei.

Bekijk hier de video. De tekst gaat eronder verder.

'Een verbinder'

Een verbinder wordt Robbemond al genoemd door technisch manager Peter Hofstede die het in eerste instantie probeerde bij Joseph Oosting en later ook bij Adrie Poldervaart. De een koos voor een eredivisieclub, de ander mocht alleen voor een flinke afkoopsom weg bij FC Groningen. Uiteindelijk is het de 49-jarige Robbemond geworden.

"Ik maak hem nu een aantal dagen mee en hij weet hoe De Graafschap in elkaar steekt. Dat helpt heel erg. In de profielschets stond inderdaad een verbinder die dichtbij de supporters en achterban staat. Aan de voorkant van het seizoen staat hier een tevreden technisch manager."

Robbemond zelf had niet op De Graafschap gerekend. "Ik was vol in onderhandeling met Tel Aviv voor verlenging", vertelt de in Dordrecht geboren trainer aan de rand van het veld. "We speelden Europees voetbal, wonnen de beker en je speelde altijd voor een vol stadion. De sfeer bij Maccabi was ongelooflijk. Ik had het echt geweldig naar mijn zin. Het was een topervaring."

Hoofdtrainer

Toch hoefde Robbemond niet lang te twijfelen toen De Graafschap zich meldde. "Ook bij mijn gezin waren er gemengde gevoelens", lacht de voormalig (assistent) trainer van onder meer PSV, Willem II en TOP Oss. "Maar de ambitie om hoofdtrainer te zijn speelde mee. Zeker als het dan nog je oude club is waar je een bepaald gevoel bij hebt. Het is bizar snel gegaan."

"Voor mij is ambitie heel belangrijk en dat is De Graafschap. Het is de bedoeling weer te promoveren. Dat past ook bij deze club en daar gaan we ook voor. Bovendien zijn er ook niet zo veel banen voor een trainer. Ik ben ook nog eens redelijk kieskeurig, mag ik zeggen. Maar als dan een club als De Graafschap komt, wil ik daarvoor gaan."