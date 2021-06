GGD start met 'coronavisites' in Velp-Zuid

GGD gaat in Rheden de wijk in met vaccinaties. Foto: Studio Rheden

De GGD Gelderland-Midden maakt werk van het informeren van bewoners van wijken in de gemeente Rheden met een lage vaccinatiebereidheid rond corona. Een van die wijken is Velp-Zuid. De gezondheidsdienst sluit niet uit dat wijken in andere dorpen volgen, meldt Studio Rheden.

Eerder werd bekend dat de gemeente Rheden langs huizen wil.

“Het gaat nu om Velp-Zuid, daar zien we in de data dat de vaccinaties achterblijven”, zegt Adwin Peeks van de GGD Gelderland-Midden. “Over andere wijken en arbeidsmigranten zijn we nog in gesprek. Ook hier zullen we naar de data kijken of het nodig is.”

Hulp bij maken afspraak

De GGD zal niet alleen gaan informeren en prikken in Velp-Zuid. "We ondersteunen ook bij praktische zaken, bijvoorbeeld het maken van een afspraak als mensen wel naar een priklocatie willen.”

Hoe de bezoeken van de GGD eruit gaan zien is nog niet bekend. “We zijn nu in gesprek met de gemeente over de invulling”, zegt Peeks.

Eerste successen in Arnhem

In Arnhem werpen huisbezoeken in wijken met een lage vaccinatiebereidheid hun vruchten af, ziet Peeks. “We zijn na twee dagen positief over de uitkomsten.”