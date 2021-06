Bijna alles mag weer vanaf volgende week, als het op anderhalve meter kan

Het dragen van een mondkapje is straks alleen nog verplicht op plekken waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, zoals in het openbaar vervoer en op middelbare scholen. Bij contactberoepen vervalt de mondkapjesplicht, registratie en het checkgesprek blijven daar wel verplicht.

Daarnaast zijn er geen strenge regels meer voor thuisbezoek of groepsgrote in het openbaar: het maakt niet uit met hoeveel mensen je bent, zolang er 1,5 meter afstand bewaard kan worden.

Oranje kijken in de kroeg

Cafés, restaurants en andere horecagelegenheden mogen weer terug naar de gebruikelijke openingstijden en mogen meer bezoekers ontvangen. Wel moet de anderhalve meter worden aangehouden. Tv-schermen in horecagelegenheden mogen ook weer, dus er mag samen naar wedstrijden van het Nederlands elftal gekeken worden.

Nachtclubs en discotheken mogen vanaf de genoemde datum ook weer open, maar omdat de 1,5 meter regel aanhouden daar lastig is, moeten bezoekers een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs laten zien.

Ook het verbod van alcoholverkoop na 22.00 vervalt na 26 juni.

Terug naar kantoor

Er mag vanaf die zaterdag ook weer op kantoor gewerkt worden, het thuiswerkadvies vervalt. Wel moet ook hier de anderhalvemetermaatregel worden gehandhaafd, ook in liften en kantines. Iedereen in één keer terug laten gaan naar kantoor, is daarom waarschijnlijk niet mogelijk, zei premier Rutte.

Amateursportwedstrijden kunnen ook weer worden hervat. Publiek is welkom, maar moet dan wel afstand houden. Ook koren en orkesten kunnen weer samenkomen: het zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies vervalt.

Mensen die in juli of augustus op vakantie willen naar het buitenland, kunnen zich gratis laten testen. De testen zijn bedoeld voor mensen die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en naar een land reizen waar een negatieve test verplicht is.

Grote evenementen

Het kabinet maakte eerder bekend dat vanaf 30 juni weer grote evenementen van maximaal 24 uur georganiseerd mogen worden. Daarbij zijn maximaal 25.000 bezoekers, per dag, welkom. Vanaf 29 juli mogen ook meerdaagse evenementen weer plaatsvinden.

Bezoekers zijn alleen welkom als ze een coronatest kunnen overleggen, die maximaal 40 uur oud is. Of je moet kunnen aantonen al corona te hebben gehad of al volledig gevaccineerd te zijn. Er hoeft in dat geval geen afstand te worden gehouden of een mondkapje te worden gedragen.

