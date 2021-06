Winnaars Gelderland Film Pitch starten met crowdfundingcampagne

De winnaars van Gelderland Film Pitch 2021 zijn hun crowdfundingcampagnes gestart. Ze ontvingen van Go Short, een platform voor korte film en talent, een startbudget. Omroep Gelderland vulde dit budget voor een deel aan. Het resterende bedrag dat de winnaars nodig hebben voor hun project, dienen ze zelf in te verzamelen met een crowdfundingcampagne in samenwerking met Cinecrowd.

Op 7 mei pitchten verschillende getalenteerde filmmakers hun filmplannen voor een vakjury. De winnaars: Sophie van Bree, Bart de Piraat en het duo Hanneke Klaver en Tosca Schift. Ze wisten, ieder op hun eigen manier, de jury te overtuigen. In vier weken verzamelen de deelnemers het resterende bedrag voor de realisering van hun korte film. Op de website van CineCrowd kun je de makers steunen door te doneren.

De winnaars

De in Vaassen opgegroeide Sophie van Bree wil met haar film Synchroon een visuele ode brengen aan het samenzijn en steun bieden aan mensen die iemand waar ze enorm van houden verloren hebben. Animator Bart de Piraat werkt regelmatig samen met makers uit de regio. Het centrale thema voor zijn film Kantelpunt is balans. “Als een wereld uit balans raakt, heeft het dan zin om de oorspronkelijke balans weer te herstellen of moet er een nieuwe balans gevonden worden?”

Hanneke Klaver en Tosca Schift studeerden Product Design op ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Ze ontdekten dat hun interesses verder gaan dan enkel het ontwerpen van objecten. Door objecten te filmen brengen ze meer verbeelding en fantasie in de wereld van producten en hun relatie tot de mens. Met Sock Monster wordt op speelse wijze een urgent verhaal verteld.

In het voorjaar van 2022 zullen de films bij Go Short in première gaan.

Over Go Short

Al 13 jaar lang zet Go Short zich in voor jonge talentvolle filmmakers. Het festival biedt een internationaal podium, een on demand platform en een groot publiek. Naast het internationale filmfestival in Nijmegen dat jaarlijks zo’n 20.000 bezoekers trekt, heeft Go Short het hele jaar door een actieve rol in productie, distributie en het cureren van korte films en de ondersteuning van talentvolle filmmakers.

Sinds 2018 vervult Go Short een steeds grotere rol als platform voor regionale talentontwikkeling. Door het organiseren van onder andere de Gelderland Film Pitch probeert Go Short een fundamentele bijdrage te leveren aan het verbeteren en stimuleren van het makersklimaat in de eigen regio.

De Gelderland Film Pitch wordt verder ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfond Gelderland, Provincie Gelderland en de gemeente Arnhem.