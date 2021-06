Woningbouw dwingt voetbalvereniging Bredevoort te verhuizen

Mensink, eigenaar van vakantiepark De Twee Bruggen en sinds 1 januari exploitant van de naastgelegen Slingeplas, ziet in de recreatieplas het vliegwiel voor een plan 'als oplossing voor meerdere problemen in Bredevoort.' "We moeten kijken of we dingen kunnen combineren waardoor er mooie faciliteiten ontstaan", aldus Mensink.

Het idee is dat de bezoekers van de Slingeplas, onder wie ook vakantiegasten van De Twee Bruggen, in de zomer gebruik kunnen maken van de kleedkamers en de kantine van de voetbalvereniging. Door de verhuizing van sv Bredevoort kan op die huidige plek aan de vraag naar woningen voor jongeren worden voldaan. "En de gracht die er tot 1937 lag, willen we weer laten zien als onderdeel van de cultuurhistorie van Bredevoort", zegt Mensink.

Superdeal

"Er is draagvlak voor het plan en we willen onderzoeken of het financieel haalbaar en realiseerbaar is", reageert wethouder Ted Kok. Hij is blij dat Aalten de Slingeplas van Leisurelands heeft overgenomen en de exploitatie bij Mensink heeft neergelegd. "Het blijkt nu wel dat het voor het stadje Bredevoort een superdeal is geweest."

Mensink heeft de diverse belangenverenigingen en omwonenden van de Slingeplas al ingelicht. Op woensdag 14 juli is er een informatieavond voor belangstellenden in het Grachtenhuys in Bredevoort.