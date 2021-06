Zorginstelling DrieGasthuizenGroep in Arnhem viert 775-jarig bestaan

Na het Catharina Gasthuis ontstond in 1395 een tweede ziekenhuis in Arnhem; het Sint-Antonie Gasthuis. Omdat dit voor leprozen en melaatsen was, en de angst bestond voor besmettingen, werd dit gasthuis buiten de stadsmuren gebouwd. Het Sint-Antonie Gasthuis stond in de huidige Spijkerbuurt.

Het Sint-Petersgasthuis werd gebouwd in 1407 en dat bestaat nog steeds. Het is één van de oudste nog bestaande gebouwen van Arnhem. Het Sint-Petersgasthuis is te vinden in de Rijnstraat en biedt tegenwoordig onderdak aan de directiekantoren en het klantencontactcentrum van de DrieGasthuizenGroep.

Sint-Petersgasthuis in de Rijnstraat. Foto: Omroep Gelderland

Koningin Juliana

Het gemeentebestuur van Arnhem vond dat de drie middeleeuwse gasthuizen in 1855 moesten fuseren. Ze gingen verder onder de naam Drie Gasthuizen. Begin jaren vijftig van de twintigste eeuw werd een nieuw zorgcentrum gebouwd aan de Rosendaalseweg. Eerder stond op die plek het Vitessestadion Oud-Monnikenhuizen. Eén van de hoogtepunten uit de geschiedenis van de Drie Gasthuizen is een bezoek dat koningin Juliana aan het zorgcentrum bracht op 28 januari 1953.

Koningin Juliana bij de Drie Gasthuizen in 1953. Foto: Archief Drie Gastenhuizen Groep

Festiviteiten

Sinds deze maand staat een groot aantal festiviteiten op het programma voor bewoners, bezoekers en gasten van de Arnhemse ouderenzorginstelling. Een evenemententent toert langs de verschillende locaties van de DrieGasthuizenGroep waar belangstellenden een tentoonstelling over de geschiedenis van de zorginstelling kunnen bezoeken.

Deze week staat de tent op dinsdag, woensdag en donderdag bij de locatie Hoogstede aan de Utrechtseweg. In november wordt het jubileum gevierd in de voormalige kapel van het Sint-Catharina Gasthuis die nog steeds bestaat aan de Gasthuisstraat in de binnenstad van Arnhem.

Schilderij van de Sint-Catharina Gasthuis in de 19de eeuw. Foto: Collectie Hermitage Sint-Petersburg

Speciale wijn

Speciaal voor de verjaardag van de DrieGasthuizenGroep is de kelder van het Sint Petersgasthuis opnieuw ingericht als wijnkelder. In de zestiende eeuw had de hertog van Gelre Karel van Egmond de ruimte gehuurd als opslagruimte voor zijn wijnvoorraad.

Wijnhuis Robbers & Van den Hoogen heeft voor het jubileum een wijn van de DrieGasthuizenGroep geproduceerd onder de naam Hertog van Gelre.

Wijnkelder onder het Sint-Peters Gasthuis Foto: Omroep Gelderland

Ridders van Gelre

Alle reden voor de Ridders van Gelre om vanavond op TV Gelderland af te reizen naar de oudste stichting voor ouderenzorg in Nederland. Ze bezoeken de huidige locatie van de Drie Gasthuizen aan de Rosendaalseweg, maar gaan ook op zoek naar de (restanten van de) middeleeuwse ziekenhuizen. En uiteraard willen de Ridders de Hertog van Gelre-wijn graag proeven.

