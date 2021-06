Het mondkapje is bijna verleden tijd, dit waren de grootste ergernissen

Wie een winkel binnenstapt met bril en mondkapje heeft binnen de kortste keren beslagen glazen. En dat is moeilijk boodschappen doen. Bij de brillen- en lenzenwinkel in Arnhem merken ze zelfs dat veel mensen om die reden overgestapt zijn naar lenzen.

"Het verhaal is vaak dat ze helemaal gek worden van die bril in combinatie met een mondkapje", vertelt Lotte van Veen van Lens. "En dan kijken wij wat we kunnen doen. We hebben echt meer aanvragen voor lenzen gekregen dan andere jaren. Bij sommige mensen helpt het ook als de bril iets anders wordt afgesteld."

Pijn achter de oren

Van het lang dragen van een mondkapje kun je last krijgen achter je oren. Het elastiekje op touwtje snijdt als in de huid achter de oorschelp en raakt geïrriteerd. Verschillende brillenwinkels verkopen hiervoor zogenoemde Earsavers.

Het is een plastic gadget waarmee je het mondkapjes achter je hoofd kunt vastzetten, legt Edo Tijssen van Specsavers uit. Dat geeft minder druk en bovendien is het voor brildragers ook nog eens minder risico om achter een pootje te blijven hangen.

Kapotte bril

Want een mondkapje in combinatie met een bril gaat nogal eens fout. Van Veen en haar collega's zien veel beschadigde glazen en brillen met afgebroken pootjes: "Dan willen mensen hun mondkapje afzettenen dan trekken ze het pootje eraf. Of ze laten de bril op de grond vallen met de glazen naar beneden."

De optometrist vermoedt trouwens dat brildragers ook blij zijn dat ze weer op kantoor kunnen gaan werken: "Mensen laten thuis meer rondslingeren. Ze laten hun bril op de bank liggen en gaan erop zitten. We hebben ook een aantal mensen in de winkel gehad waarbij de hond met de bril er vandoor is gegaan."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Gehoorapparaten

Slechthorenden blijken bij het gebruik van mondkapjes hun hoortoestel makkelijk te verliezen. Doordat het hoorapparaat met de koordjes van het mondkapje verward raakt, worden ze bij het afdoen ervan uit het oor getrokken en vallen ze op de grond.

Inmiddels zijn al aardig wat hoortoestellen op deze manier verloren, blijkt uit navraag bij verschillende audiciens. Ook veroorzaken vastzittende elastiekjes bij hoortoestellen met een speaker soms een draadbreuk, waardoor er geen geluid meer in het oor komt.

Vergeten

Inmiddels heeft het merendeel van Gelderland waarschijnlijk in elke jaszak en tas wel een mondkapje zitten voor het geval dat nodig is. Maar het zonnige weer maakt het toch ingewikkelder. Wie even op zijn slippers zonder jas en tas naar de winkel loopt, zal weer terug moeten, want zonder mondkapjes kom je er deze week nog niet in.

