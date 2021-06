Zware onweersbuien in aantocht, vanmiddag code geel

De temperatuur loopt vrijdag op tot zo'n dertig graden. In de middag ontstaan stapelwolken. "Dan kunnen zware onweersbuien tot ontwikkeling komen. Ook hagel sluit ik niet uit."

De buien zijn waarschijnlijk zeer plaatselijk. "Het gaat niet overal los. Maar als die bui over je heen gaat, dan valt er veel regen in korte tijd." Het KNMI hanteert vrijdag daarom code geel voor het hele land.

Luister hieronder het weerbericht met Wilfred Janssen op Radio Gelderland.

Shelf cloud

Vrijdagochtend was op sommige plekken een shelf cloud zichtbaar. "Ik zag hem zelf ook, toen ik naar mijn werk reed", aldus Wilfred Janssen. "Zo'n plankwolk ontstaat door de warme vochtige lucht die voor de bui uit gaat." Als een shelf cloud over je heen trekt, lijkt het een grote koepel die over je heen gaat. "Dat noemen we de walvisbek."

Radio Gelderland-luisteraar Eerde Kalsbeek filmde de shelf cloud deze ochtend in Arnhem. "Het was alsof er een muur over je heen komt. Ik dacht: dat moet ik even filmen!"

Bekijk hieronder de beelden van die Kalsbeek maakte van de shelf cloud.