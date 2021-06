Minibieb-wandelroute zorgt in Ede voor extra klandizie

Ze zien eruit als uit de kluiten gewassen vogelhuisjes. Maar in plaats van vogels zitten ze vol met boekjes, tijdschriften en spelletjes: de minibieb. In Ede zijn er zo veel dat er sinds kort twee heuse minibieb-wandelroutes zijn uitgezet.

Cynthia Lukassen is het creatieve brein achter de wandelroutes langs de minibiebs. Ze is al jaren groot fan van het fenomeen en sinds kort pronkt er een exemplaar in haar eigen voortuin. "Je kan er gratis boekjes halen en er lekker in snuffelen."



Meerdere routes

Lukassen is niet de enige minibieb-beheerder. Via een oproep op sociale media kwam ze erachter dat er tenminste 53 minibiebs in Ede zijn. "Dat aantal is iets te veel voor één wandelroute", vertelt Lukassen. "Dus we zijn nu meerdere wandelroutes door Ede aan het maken. Het is voor iedereen die zin heeft om even een ommetje te doen of Ede wil ontdekken." Er is nu een wandelroute voor het centrum van Ede en de wijk Kernhem.

Wondere wereld

Volgens Lukassen valt er heel wat te ontdekken in de wondere wereld van de minibieb. "Je hebt allerlei soorten verschillende minibiebs, daar zijn we ondertussen achter gekomen", vertelt ze met een glimlach. "Je hebt biebs met kinderboeken. Je hebt ze voor volwassenen met romannetjes. Die van ons heeft spelletjes. Tijdschriften vind je vaak. Als je zin hebt om even wat nieuws te lezen en zeker in deze zomermaanden dan is een minibieb ideaal."

Sinds de publicatie van de wandelroute is de minibieb in Ede er in populariteit op vooruit gegaan, zo merkt Teun Hoogerwerf op. "Ik heb veel meer klandizie. Er komen veel meer mensen. En niet alleen ophalen, maar ook brengen. Dus hij blijft vol en dat is het mooiste wat er is."



Gratis downloaden

De minibieb-wandelroutes zijn gratis te downloaden via de blog van Lukassen. Speciaal voor kinderen heeft ze ook een bingo van de minibiebs gemaakt. "Dat vind mijn dochter van vier heel leuk. Dan kan ze onderweg al die minibiebs afkruisen."