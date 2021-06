‘Ik ben vernederd en als een hond weggestuurd’, emoties lopen hoog op bij bespreking crisis D66 Apeldoorn

Frustratie, verwijten en onbegrip voerde donderdagavond de boventoon toen tijdens de Apeldoornse raadvergadering de crisis bij D66 werd besproken. Maria Camacho, fractievoorzitter bij die partij, werd door meerdere raadsleden aangesproken op haar uitspraak over het gebrek aan inclusie in de gemeenteraad. Vervolgens liepen de emoties hoog op.

“De gemeenteraad kijkt met westerse ogen naar een aantal zaken en mogelijk wordt dat van elk raadslid zo verwacht. Door de reacties die ik soms krijg ervaar ik dat die inclusie maatschappij nog ver weg is”, schreef Camacho in een schriftelijke verklaring die ze maandagavond naar diverse media en fractieleden mailde.

Aanleiding was het vertrek van wethouder Maarten van Vierssen. Die diende eerder deze week zijn ontslag in nadat drie raadsleden boos waren opgestapt.

Publiekelijk afstand nemen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering ontstond er onduidelijkheid over of de uitspraak - die Camacho eerder al had ingetrokken - namens heel D66 of door haar persoonlijk was gedaan. Ze gaf daarop aan dat de schriftelijke reactie namens heel de partij was en de terugtrekking van de bekritiseerde uitspraak over de gemeenteraad dus ook.

CDA-fractievoorzitter Jan Dirk van der Borg deed een klemmend beroep op de hele partij D66 om ook publiekelijk nadrukkelijk afstand te nemen van de uitspraak. SGP’er Henk van den Berge stelde voor de uitspraak ook te rectificeren.

Leugens en vernedering

Camacho stemde in met een rectificatie om vervolgens haar ongenoegen over de kritische houding van de fractieleden te benoemen.

“Ik ben verbaasd dat jullie zoiets groots maken van een brief die ik uit mijn hart heb geschreven. Maar jullie maken je niet druk over hoe ik door de vorige fractie van D66 ben behandeld. Hoe ik ben vernederd, welke leugens er naar buiten zijn gebracht”, sprak ze.

‘Als een hond weggestuurd'

SP-fractievoorzitter Sunita Biharie maakte bezwaar tegen het relaas van Camacho en trok haar oprechtheid in twijfel. Op de vraag van burgemeester Ton Heerts of Camacho zou gaan rectificeren en zo ja hoe, reageerde ze wederom met kritiek op de gemeenteraadsleden.

“Ik heb die ene zin ingetrokken, ik heb sorry gezegd, dat vind ik voldoende. Ik ben verbaasd dat de raad zo hard is. Ik ben slachtoffer geweest en als een hond weggestuurd door mijn eigen fractie, maar daar maken jullie je niet druk over."

Raadslid loopt weg

Deze kritiek was voor Biharie reden om de raadsvergadering te verlaten en voor fractievoorzitter van Lokaal Apeldoorn Peter Messerschmidt om een schorsing aan te vragen.

Na een schorsing van ruim tien minuten deed ook Messerschmidt een verzoek - waar Biharie zich bij aansloot - tot rectificatie binnen afzienbare tijd. Camacho stemde in met een rectificatie namens zichzelf en haar partij. Ze zegde toe dat vrijdagochtend gelijk te gaan doen.

Zie ook: Crisis bij D66 Apeldoorn compleet, wethouder Maarten van Vierssen stapt op