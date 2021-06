Elisabeth is geboren in Oostenrijk, maar is stiekem ook voor Oranje

Elisabeth Hankeln woont sinds haar tiende in Nederland. Haar ouders verhuisden terug naar Oostenrijk tijdens haar studietijd, maar zij bleef plakken. "Ik heb tijdens mijn puberteit steeds gezegd dat ik Nederlandse wilde worden. Maar als je ouder wordt, wordt dat kennelijk minder belangrijk."

Haar kinderen zijn vanavond voor Holland. De middelste, Thomas, is de meest fanatieke supporter in het huis van Elisabeth en haar man Markus. "Markus is Duitser. Dat betekent dat onze kinderen die alle drie hier geboren zijn geen Nederlands paspoort hebben. Maar Thomas is hartstikke voor Nederland, hoor. Hij voetbalt bij DIO'30 in Druten en speelt bij onder 12."

Van de 19 keer dat Nederland tegen Oostenrijk voetbalde, won Oranje 9 keer. Oostenrijk won 6 keer. Beide landen speelden op een eindtoernooi slechts 1 keer tegen elkaar: op het WK van 1978 won Oranje met 5-1. Nederland stond dat toernooi onder leiding van Ernst Happel, een Oostenrijker.

Elisabeth Hankeln. Foto: Eigen foto

Elisabeth moet door omstandigheden vanavond alleen kijken. Een kind is op schoolkamp en er zijn studieverplichtingen voor de rest.

Videobellen met vader in Oostenrijk

Maar Elisabeth maakt er een feest van met haar vader met wie ze vanavond via videobellen kijkt. "Mijn hele familie woont in Oostenrijk, mijn ouders wonen ten westen van Wenen. Mijn moeder boeit het niet zo maar mijn vader is enorm in sport geïnteresseerd en vaak kijken we online samen. Of het nu het WK skiën is of voetbal."

Dat Oostenrijk alleen een wintersportland is, klopt volgens de Drutense niet. "Wij Oostenrijkers houden ook erg van voetbal, maar we zijn er gewoon niet zo goed in."

Zij en haar vader leven vanavond hartstochtelijk mee en Elisabeth is stiekem toch ook wel een beetje voor Nederland. "Bij ons doet Marko Arnautovic niet mee, dat is wel goed nieuws voor jullie. Ik hoop op een gelijkspel. En als Nederland en Oostenrijk maandag allebei hun laatste groepswedstrijd winnen, dan zijn ze door."

