Met deze hitte naar de sauna? 'Het lijkt juist wel drukker als het buiten lekker warm is'

Ook op deze snikhete dag wordt er volop gebruik gemaakt van de sauna’s van thermen Berendonck in Wijchen. “Het lijkt juist wel drukker als het buiten lekker warm is”, zeggen saunameesters Sigrid en Rianne. Ze doen hun verhaal vanuit de Panoramasauna, waar het op dat moment zo’n 85 graden is.

Om de hitte intenser te maken, wordt er water over de hete stenen op de kachel gegoten. Hierdoor daalt in feite de temperatuur in de sauna, maar door de hogere luchtvochtigheid stijgt de gevoelstemperatuur. Daardoor is het in de sauna voor het gevoel nog een graad of vijf warmer geworden.

De saunameesters zijn aan de hitte gewend, maar voor verslaggever Laurens Tijink is het zweten geblazen…

Luister naar de radiobijdrage:

Bolletjes ijs

Op de kachels worden drie bollen ijs stukgeslagen. Het zorgt voor een sissend geluid. De bollen bevatten etherische oliën, waardoor de ruimte zich vult met de geur van onder andere limoen. Tijdens een opgieting gebruiken de saunameesters handdoeken en waaiers om de geur en de warmte door de ruimte te verspreiden.

Na afloop van een saunabezoek is het belangrijk om het lichaam te koelen. Met een buitentemperatuur van 33 graden is die verkoeling niet op de ligweide te vinden. Een duik in het aangrenzende meer of het nemen van een ijskoud dompelbad wordt dan ook aangeraden. Eigenlijk is dat niet anders dan op dagen waarop het kwik niet zo hoog oploopt.

Op dit soort tropische dagen wordt wel geadviseerd om ook voordat je de sauna in stapt een koude douche te nemen: “Want als je uit de zon direct de sauna in gaat, dan wordt het wel heel heet.”