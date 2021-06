Anne woont in een woongemeenschap: 'Ik zie mij hier oud worden'

De gemeenschap bestaat uit 40 huurwoningen en negen koopwoningen. Ook is er een speciale meditatieruimte.

Het is een bewuste keuze van Anne geweest om juist meer samen met mensen te leven en te wonen. Het begon bij haar te kriebelen toen ze in haar studententijd samen met anderen in een huis woonde. "Het verbaasde me toen zo dat je samen kan wonen zonder met elkaar in contact te gaan." Anne wilde dit juist wel en begon toen te zoeken naar woonvormen waar je wel echt samenleeft.

Jan de Hoop op bezoek in woongemeenschap Eikpunt. Foto: Omroep Gelderland

Er zijn meerdere opties om met mensen samen te wonen, maar Anne koos wel specifiek voor een woongemeenschap en niet voor een woongroep. "Hier heb je namelijk wel je eigen voordeur. De wijk is vooral veel nauwer verbonden. Je doet veel meer samen, veel meer dan in een gewone wijk."

Jan mediteert mee met de bewoners van Eikpunt Foto: Omroep Gelderland

Het draait bij Eikpunt naast het samen leven en wonen ook om duurzaamheid en meergeneratiewonen. "Er wonen jongen mensen, jonge gezinnen en oudere mensen. En het idee is dat wanneer jouw woning niet meer passend is bij jouw leven, dat je dan je woning ruilt met een ander. Ik zie het dan ook wel voor me om hier oud te worden", aldus Anne.

