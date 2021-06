Thuiswerkadvies vervalt, maar werken op kantoor is voor altijd anders

In de coronapersconferentie van vanavond wordt naar verwachting bekendgemaakt dat het thuiswerkadvies volgende week zaterdag al vervalt. Zo snel, dat hadden sommigen nog niet verwacht. ""We zijn al enige tijd bezig het hybride werken binnen Alliander te introduceren. Maar het versneld versoepelen van het advies op thuiswerken heeft ons wel verrast", zegt een woordvoerder van de netbeheerder.

Minder CO2-uitstoot

"Ik denk dat hier heel veel mensen blij mee zijn", reageert Suzette Schreuder van Royal HaskoningDHV in Nijmegen. "Onze kantoren zijn er klaar voor." Maar ook al is iedereen weer welkom om op kantoor te werken, helemaal zoals het was wordt het niet meer, denken veel bedrijven. Want corona toonde aan dat je heel veel werk toch best thuis kan doen.

Schreuder: "Vergaderingen voorbereiden, telefoongesprekken voeren zonder dat je de mensen om je heen niet tot last bent. Het scheelt je reistijd, CO2-uitstoot. Meer dan 1000 medewerkers, van de 3000 in heel Nederland, hebben al bij ons aangegeven dat ze ook na corona een, twee of drie dagen in de week thuiswerken."

Aanpassing kantoren

Bij Menzis in Wageningen willen ze de voordelen van het thuiswerken behouden, ook als iedereen weer naar kantoor mag. "We gaan uit van een bezettingsgraad van gemiddeld 50 procent op onze drie kantoren, legt Corine Rodenburg namens de zorgverzekeraar uit. "Dit betekent dat in de kantoorpanden een beperkt aantal aanpassingen worden gedaan waarbij we ons toespitsen op samenwerken, ontmoeten en verbinding met elkaar."

Iedereen tegelijk naar kantoor

De Wageningen Universiteit bracht de behoeften van werknemers ook al deels in kaart. "Na een jaar lang thuiswerken is de discussie op gang gekomen over hoe je dat doet, of je helemaal terug naar kantoor gaat", legt Vincent Koperdraat van uit. Half op de universiteit werken en half thuis moet wel praktisch haalbaar blijven: "Je kan niet hebben dat op woensdag en vrijdag iedereen thuis is en op andere dagen de kantoren overvol zitten."

De gemeente Renkum onderzoekt zelfs al of ze kantoorruimte die ze zelf niet meer gebruikt, kan verhuren. "Ook in het gemeentehuis wordt anders met elkaar gewerkt. In de toekomst wordt een combinatie van digitaal en fysiek werken normaal. Dit in combinatie met flexwerkplekken resulteert erin dat er ruimten kunnen worden vrijgespeeld in het gemeentehuis. Deze vrije ruimten kunnen mogelijk worden ingevuld door andere partijen", schrijft de gemeente in een persbericht. Er wordt onder meer gekeken naar de bibliotheek in Oosterbeek.

Langzaam opvoeren

Nog niet overal zetten ze meteen de deuren wagenwijd open voor de werknemers. Netbeheerder Alliander in Arnhem wacht tot de anderhalve meter-maatregel ook verdwijnt. "Daarna zullen we ‘hybride’ gaan werken: online tenzij de aard van het werk anders vraagt of de sociale verbinding. Tot die tijd blijven we werken zoals we dat nu doen, met een zeer beperkte bezetting op kantoor. Want alleen op die manier kunnen we de anderhalve meter afstand waarborgen." Medewerkers reserveren een plek op kantoor, om er zo zeker van te zijn dat er niet te veel mensen op kantoor verschijnen.

Ook bij FrieslandCampina in Wageningen zijn ze terughoudend. "We zijn wel aan het kijken naar versoepelingen, maar we gaan dat waarschijnlijk langzaam opvoeren. Dus niet iedereen in één keer weer naar kantoor. Maar we zijn het nog aan het bekijken, volgende week verwacht ik daar meer duidelijkheid over", zegt een woordvoerder.

