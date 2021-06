'Goed Nederlands voor een donker meisje', aftrap anti-discriminatiecampagne

Volgens Ibrahim is het belangrijk dat jongeren laten zien dat ze voor diversiteit staan en tegen racisme zijn. "Discriminatie gebeurt", stelt hij. "Je ziet het om je heen. Of het wordt verpakt in een grapje." Naar hemzelf worden elk jaar richting 5 december weer 'grappen' gemaakt over Zwarte Piet. "Omdat ik zwart ben. En nee, dat vind ik niet gepast."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Omdat het 'jaar na jaar' gebeurt, is het helaas heel normaal geworden om te horen, constateert Ibrahim. "Nu ben ik nog wel iemand die voor zichzelf op kan komen. Maar er zijn ook jongeren die dat minder goed kunnen."

'Al bijna net zo donker als jij'

Ook Neema ervaart discriminatie. "Het is nu zomer. Dan hoor je iemand zeggen: ik word al bijna net zo donker als jij. Dat wil een donker persoon niet graag horen." Ook een opmerking als 'je spreekt heel goed Nederlands voor een donker meisje' kan volgens haar echt niet.

Mensen zeggen die dingen soms ook wel zonder ze verkeerd te bedoelen, beseft Neema. "Misschien is het zelfs bedoeld als compliment. Maar het is niet fijn om te horen dat ik voor jou buiten de Nederlands sprekende personen val, omdat ik een donker meisje ben."

'Zoveel redenen om niet aan te spreken'

Waarom mensen het moeilijk vinden om elkaar aan te spreken op dat soort gedrag, heeft volgens Neema heel veel redenen. "Allereerst is er de angst dat het gaat escaleren. Ook gebeurt het zo vaak, dat je op een gegeven moment geen zin meer kunt hebben om iemand aan te spreken. En dan zijn er nog de mensen die het simpelweg niet durven. Die zijn gewoon bang."

Carla van Dijk, directeur van Vizier waar discriminatie gemeld kan worden, hoopt vaker meldingen te krijgen wanneer er gediscrimineerd wordt. Of dat nu is via de app, website, telefoon of bij het advies- en meldpunt in Geniet in de Weerd. "Wij kunnen begeleiding en hulp bieden bij wat jij vindt dat nodig is." Ook kan er volgens Van Dijk gekeken worden naar juridische mogelijkheden om tot een veroordeling te komen.

Spoken word-artiest Mahat Arab sloot zijn gedicht langs de kade af met de volgende woorden:

En vooral wanneer het hier zo midden op straat zo in het openbaar zo

Terwijl iedereen stil is en enkel naar je staart

Nu wanneer het er echt om gaat

Jij je afvraagt of iemand voor je op zal staan

'Het is niet normaal'

Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers hoopt dat alle Arnhemmers zich uit durven te gaan spreken tegen discriminatie. "Die vinden wij onacceptabel. In onze stad moet iedereen vrij kunnen zijn. We moeten de norm stellen met elkaar. Grapjes zijn niet oké." Discriminatie is soms heel subtiel waardoor het als normaal wordt gezien, constateert Louwers. "Maar het is niet normaal."