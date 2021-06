Een Visie voor Rhenen 2035

Hoe ziet het leven in Rhenen er in 2035 uit? Waar zijn we trots op? Hoe wonen en werken we in onze gemeente? Hoe leren en zorgen we in 2035? En hoe ontspannen we ons in de toekomst? Deze Toekomstvisie op Rhenen wil de gemeente maken samen met inwoners, ondernemers en organisaties.

De visie is het plan, de blik, op de toekomst van Rhenen. Bestuur en burgers kijken vooruit. Wat willen we veranderen? Maar ook: Wat willen we bewaren? Rhenen vraagt medewerking.. De visie wordt gemaakt met zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en organisaties. Samen bepalen we wat we belangrijk vinden. Jong en oud kan meedoen. U kunt deelnemen aan bijeenkomsten, een ansichtkaart insturen of bijvoorbeeld een filmpje insturen.

Met een Visie op Rhenen 2035:

Beschrijven we wat inwoners belangrijk vinden;

Weten we waar de gemeente extra aandacht voor moet hebben;

Hebben we met elkaar een duidelijk beeld waar we naartoe willen werken.

Kan de gemeente in de toekomst de juiste keuzes maken. Bij iedere vraag kunnen we straks kijken of het past binnen de Visie op Rhenen 2035.

De burger wordt gevraagd mee te doen

De Visie op Rhenen 2035 ontstaat in 4 stappen. In iedere stap zijn er verschillende manieren om mee te doen. U kunt met alles meedoen of een keuze maken. Nadenken over de toekomst begint met stilstaan bij wat er nu al is en gebeurt. Dat gaan we eerst onderzoeken. Wat is al goed? Wat kan beter?

Vul de ansichtkaart in (voor 28 juni) Alle inwoners ontvangen in juni een ansichtkaart in de brievenbus. Als het goed is, heeft u hem al gehad. Via deze kaart kunt u laten weten wat u belangrijk vindt. U kunt de kaart ook online bekijken en uw reactie mailen naar Rhenen2035@rhenen.nl.

Volg de (online) bijeenkomst op 1 juli

Tijdens deze bijeenkomst, tussen 19.30 en 21.00 uur, hoort en ziet u wat uw plaatsgenoten willen bewaren voor 2035. We gaan met gasten in gesprek over ‘de schatten van Rhenen’. We bespreken reacties van inwoners en laten verschillende filmpjes zien. Via onze website www.rhenen.nl, zoekwoord: rhenen2035 kunt u zich aanmelden.

Na de zomer zijn er meer mogelijkheden om mee te doen. Bijvoorbeeld via een enquête en in themabijeenkomsten. De datums en tijd maken we later bekend.

Meer informatie

Op de website www.rhenen.nl, zoekwoord: rhenen2035 staat meer over hoe we de ‘Visie op Rhenen’ maken. U leest er meer over de verschillende manieren om mee te doen, nu en in de komende stappen. Meld u aan voor de bijeenkomsten en voor de digitale nieuwsbrief via de website.

De ansichtkaart

Vorige week viel bij alle inwoners van Rhenen een kaart op de mat met informatie over hoe we de Visie op Rhenen 2035 gaan maken.

Laat ons weten wat u wilt bewaren voor de toekomst van Rhenen

Waar bent u trots op en moet terugkomen in de ‘Visie op Rhenen 2035’? Denk bijvoorbeeld aan wonen, werken, leren, zorgen, ontspannen. De kaart kunt u tot 28 juni terugsturen.

Een filmpje insturen mag ook

Maak een filmpje van maximaal 1 minuut waarin u vertelt:

Wie u bent; Wat u wilt bewaren voor de toekomst van Rhenen; En waarom u dat belangrijk vindt.

Het filmpje kunt u gewoon met een mobiel maken. Verstuur het filmpje naar Rhenen2035@rhenen.nl. Vermeld daarbij uw voornaam, achternaam en e-mailadres.

Heeft u hulp nodig bij het maken van een filmpje? Ook dat kunt u ons per mail doorgeven. Iemand van de gemeente belt u dan en bespreekt met u welke hulp nodig is.

Let op: De maker van het filmpje vindt het goed dat het filmpje online en offline gratis gebruikt wordt door de gemeente Rhenen.