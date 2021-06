Robin wil monsterprestatie leveren: vijf marathons in vijf dagen

Imthorn is meerdere malen uitgezonden geweest naar conflictgebieden, maar het ging bij hem mis in Uruzgan. Daar zag hij een voertuig met collega's op een bermbom rijden, waarna hij 'levensreddende handelingen' moest verrichten.

Dat beeld liet hem niet meer los, sterker nog: tijdens een missie bij Aruba kreeg hij paniekaanvallen. Alsof zijn borst werd ingedrukt en zijn hart er heel graag uit wilde, zo omschrijft Robin het gevoel.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Machocultuur

Maar in de tussentijd verloor hij wel het contact met de werkvloer. Want PTSS is nog altijd niet goed bespreekbaar in militaire kringen, die bekendstaan om de 'machocultuur', zoals Imthorst het omschrijft.

Mentale gezondheid staat daar niet bovenaan de agenda, sterker nog: militairen worden volgens hem niet 'geselecteerd op hun empathisch vermogen'. En dus moest Robin het allemaal zelf regelen met Defensie.

Nu wil hij aandacht voor de ziekte en loopt hij dus vijf marathons in vijf dagen. "Een stap naar voren doen", zoals hij het zelf omschrijft. Vrijdag begint hij in Amsterdam en zaterdag komt de marinier aan in Ede. De dag erna loopt hij via Arnhem naar Nijmegen.