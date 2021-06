Bewoners van der Hagenstraat en Kleefsehoek ervaren licht overlast

Onlangs zijn er zuilen met lichtreclame geplaatst aan de Raadhuisstraat en de Jan Tooroplaan in Ede. Vooral bewoners van appartementen aan de Kleefsehoek en van der Hagenstraat zouden last hebben van deze zuilen, met name vanwege het licht.

Reden voor Henk Righolt en Richard Stap van GemeenteBelangen Ede om raadsvragen te stellen aan het Edese college van burgemeester en wethouders.

In een toelichting bij de vragen stelt Henk Righolt: "De klachten gaan met name over de lichtsterkte. Men klaagt dat er in ieder geval geen nachtlampje meer nodig is en dat de felle kleuren geprojecteerd worden in de kamer! Wij willen graag van het Edese college van B en W weten of de lichtsterkte ook gedimd kan worden en of burgemeester en wethouders ook klachten hebben ontvangen over deze zuilen".

Ook willen Henk Righolt en Richard Stap weten of deze zuilen geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Ook over de regelgeving hebben beide fractieleden van GemeenteBelangen een vraag: "Voldoen deze reclamezuilen aan de richtlijn lichthinder, met name de hoeveelheid en dynamiek van de lichtreclame? Beide vinden ook dat er wat gedaan moet worden aan de zuilen en met name de lichtsterkte: "Is het College bereid in gesprek te gaan met de eigenaren van de reclamezuilen over de overlast?" Het Edese college moet de vragen binnen 30 dagen beantwoorden, naar verwachting half juli.