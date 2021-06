Dave is met zijn eenmanscircus lang niet overal welkom

Een eenmanscircus, zo omschrijft Dave de Ruiter zijn Mister Valentinoshow. Belangrijk onderdeel vormen de zeven gedresseerde honden en de zwarte kater Loki. Hoewel er nog weinig duidelijk is over de uitwerking, zorgt de nieuwe dierenwet voor commotie. Om ophef te voorkomen zijn er volgens De Ruiter al theaters die zijn show hebben gecanceld.

Tot verbijstering van de circusartiest. "Je wordt gewoon gediscrimineerd", vertelt hij. "Als je dieren hebt is het 'doei'. Over een kam geschoren met niet eens een ervaring die ze gehad hebben maar een onderbuikgevoel. Van horen zeggen en niet verder kijken dan je neus lang is."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Iedereen is welkom om de leefomstandigheden van zijn dieren onder de loep te nemen. En die stroken goed met hun natuurlijke gedrag, stelt de reizende Tielenaar. "Honden zijn groepsdieren", vertelt hij. "Ik heb een hele groep. Ze hebben veel beweging nodig. We hebben een ren van negen meter doorsnede. Ze hebben in hun werk geestelijke en lichamelijke stimulatie. Voor de honden kan ik me eigenlijk niks natuurlijker voorstellen."

En die vinden het dan ook prachtig, stelt de artiest. "Als ze weten dat we gaan werken, wordt het al onrustig in de bus", vertelt hij. "Dan gaan ze al kijken, beginnen die staartjes heen en wordt er al een beetje gehijgd van 'Ja, we gaan."

De dompteur neemt ze los mee naar de tent of het podium. "Als ze het niet leuk zouden vinden dan kunnen ze alle kanten op vliegen", zegt hij. "Zeven honden die hou je niet bij elkaar als ze niet mee willen. Maar ze rennen met een bloedgang naar binnen, zodra ze hun muziek horen."

'Geen enkele reden om circusacts te stoppen'

De ervaringen van mister Valentino zijn vooralsnog uitzonderingen, meldt Kevin de Geet van branche-organisatie Circuspunt. "Ik kan niet zeggen dat mij signalen hebben bereikt dat dit breed speelt", zegt hij. "Maar dat heeft er wellicht ook mee te maken dat we pas net weer aan het opstarten zijn."

Van Geet ziet ook geen enkele aanleiding in de nieuwe wet om dierenacts te verbieden. "Het is erg jammer als deze shows gestopt worden terwijl daar absoluut geen reden voor is", zegt hij. "Ik kan meteen tien andere dingen aanwijzen wat veel meer met dierenleed te maken heeft. Ik denk dat wij als circus als een van de laatste partijen aan de beurt komen als het daarom zou gaan."

Maar De Ruiter is er niet gerust op. Het verbieden van exotische dieren in het circus in 2015 staat nog vers in zijn geheugen gegrift.

"Dat was ook helemaal niet onderbouwd", stelt hij. "De shows met de dieren zijn nog niet zo heel lang erkent als volkscultuur. Dat gold ook voor de wilde dieren. Aan de ene kant wordt het erkent en aan de andere kant wordt het zo weer weggeschoven. Dus niets is veilig."

In het kleine theater De Bolle Kater in Tiel is hij in ieder geval nog van harte welkom om zijn tournee volgende week zaterdag en zondag met vier voorstellingen af te trappen.