Nieuwe website voor Edese ondernemers

Ondernemers in de gemeente Ede kunnen terecht op een nieuwe website van de gemeente: ondernemen.ede.nl. Ondernemersnieuws, informatie over onder meer vergunningen, regels en kavels die de gemeente verkoopt is nu gebundeld op één plek.

“Ondernemers zoeken andere informatie dan de gemiddelde inwoner van Ede”, vertelt wethouder economie Jan Pieter van der Schans. “Daarom is er nu deze overzichtelijke website waar zij alles kunnen vinden wat voor hen belangrijk is.”

Contact met de gemeente

Ondernemen.ede.nl beschikbaar is vanaf nu het ideale startpunt voor iemand die meer wil weten over ondernemen in gemeente Ede. Op dit moment is ook actuele informatie over de coronacrisis op de site te vinden. Via de website kunnen ondernemers ook contact opnemen met de accountmanagers van de gemeente.

Informeren en inspireren

Op de website zijn ook regelmatig nieuws- en achtergrondverhalen te lezen. Bijvoorbeeld over ondernemers die vertellen over hun verhuizing van elders naar Ede. Of over een vluchteling uit Syrië die daar bedrijfseconomie studeerde maar hier als gewaardeerd ontwerper aan de slag kon.