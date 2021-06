SKB was wel degelijk beoogd financier nieuw Slingeland Ziekenhuis

Weijers had woensdagavond een bijeenkomst met de gemeenteraden van Winterswijk, Aalten, Oost Gelre en Berkelland over de toekomst van het SKB. Daarbij kwam de ziekenhuiskwestie in de Achterhoek aan de orde die tot een breuk leidde tussen SKB en Slingeland. Na het afblazen van de juridische fusie gaan beide ziekenhuizen op eigen benen verder.

De financiering van het nieuwe Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem werd ook aangestipt. Moest het SKB wel of niet financieel mede garant staan? Weijers stelde dat Jeltje Schraverus tegen minister Van Ark had gezegd dat 'Winterswijk een verkeerd beeld was voorgespiegeld', aldus een aanwezige.

'We zijn niet gek'

"Dat klopt", bevestigt een raadslid dat de bijeenkomst bijwoonde. "Dit is precies hetgeen we allemaal steeds gezegd hebben, we zijn niet gek. Dat is nu voor het eerst bevestigd. Het Slingeland had de goede bankrekening van het SKB nodig, het plan voor het nieuwe Slingeland is nu niet voor niets gehalveerd."

Tekst gaat verder onder de foto.

De beoogde locatie voor het nieuwe Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Foto: REGIO8

Vanuit Winterswijk is altijd gesteld dat het SKB een beoogd financier was voor het nieuwe ziekenhuis aan de A18 bij Doetinchem, hetgeen door het Slingeland steeds is ontkend. Het kostenplaatje voor het nieuwe ziekenhuis bedroeg op 15 april 2020 - vóór de breuk met het SKB - 300 miljoen euro. Dat plan is inmiddels afgeschaald.

Besloten vergadering

Weijers wil niet reageren op hetgeen ze gezegd heeft met betrekking tot de vermeende ontboezeming van haar collega. "Marja Weijers heeft voor de vier gemeenteraden in de oostelijke Achterhoek een toelichting gegeven op het toekomstplan van het ziekenhuis, maar het was een besloten vergadering. Daarom gaat ze er verder niet op in", antwoordt woordvoerder Hanneke Groot Nibbelink van het SKB desgevraagd.

Schraverus doet er eveneens het zwijgen toe. "Ze gaat niet citeren uit een vertrouwelijk gesprek met de minister", zegt woordvoerder Saskia Steenbergen van het Slingeland.