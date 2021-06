Medisch officier kijkt naar dood psychotische Robert: 'Het was pappen en nathouden'

Bijna anderhalf jaar na de dood van de psychotische Robert Dönnges uit Wageningen, kijkt ook een medisch officier van het OM naar het dossier. Dit gebeurt na een aangifte door de ouders van Robert. De medisch officier kijkt of er voldoende reden is om een nader onderzoek te starten naar fouten door zorginstelling RIBW of crisisdienst Pro Persona.

Daarmee komt er mogelijk een vijfde onderzoek naar de dood van de Wageningse zorgcliënt. Robert Dönnges (27) overleed vorig jaar in de begeleid wonen instelling RIBW in Wageningen. Op de avond van zijn dood was hij verward. Het Openbaar Ministerie concludeerde dat Robert stierf door zuurstofgebrek na een worsteling met begeleiders.

Zij lagen lang op hem om hem in bedwang te houden, nadat hij met een mes uit zijn kamer was gekomen. Ondanks vijf telefoontjes naar 112 die avond, duurde het meer dan een half uur voordat de politie te hulp schoot.

Het ging die avond mis in de meldkamer, blijkt uit het eerste onderzoek naar Roberts dood. Ook bij de zorginstellingen ging er veel mis in de aanloop naar het incident, blijkt uit het volgende onderzoek. Het OM concludeerde in het meest recente onderzoek dat niemand wordt vervolgd. De medewerkers handelden uit zelfverdediging.

'Niet goed voor hem gezorgd'

Een medisch officier van justitie gaat als aanvulling daarop onderzoeken of de zorginstelling RIBW en crisisdienst Pro Persona iets aan te rekenen valt. Want Robert zat niet op zijn plek. "Het was pappen en nathouden", zegt vader Richard Dönnges over de zorg die Robert kreeg.

Zowel zijn ouders als meerdere zorgbegeleiders waarschuwden dat het niet goed met Robert ging. Hij werd steeds verwarder. Toch werd hij niet overgeplaatst. "Iedereen was het eens dat Robert niet op zijn plek zijn. Maar niemand hakte knopen door", zegt vader Richard Dönnges. Uiteindelijk overleed Robert de dag voordat hij naar een crisisplek zou gaan.

Advocaat Richard Korver, die de familie bijstaat, hekelt de vele losse onderzoeken die naar Roberts dood zijn gedaan. "Iedereen onderzoekt een los stukje van het incident. Niemand kijkt naar het totaalbeeld." Korver vindt dit 'vervreemdend': "Alle instanties komen met hun eigen conclusies. Maar als je naar het totaalbeeld kijkt, kan het toch niet anders dan tot de conclusie komen dat er niet goed voor Robert is gezorgd."

