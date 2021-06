Burgemeester bezoekt alle veteranen in gemeente Rheden

Burgemeester Carol van Eert bezoekt samen met de wethouders op donderdag 24 juni alle veteranen die in de gemeente Rheden wonen. Dit doet hij in verband met de Nederlandse Veteranendag. De collegeleden rijden met oude legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog door de gemeente en bieden iedere veteraan bij de voordeur een presentje aan.

De Veteranendag is een eerbetoon aan de Nederlandse veteranen – jong en oud, man en vrouw – die zich hebben ingezet of nog steeds inzetten voor de vrede.

280 Veteranen

De gemeente Rheden kent bijna 280 (gewezen) veteranen; waarvan een aantal nog in actieve dienst. De veteranen zijn rechtstreeks betrokken geweest bij oorlogshandelingen of vredesmissies. Niet alleen in de Tweede Wereldoorlog, Korea en Indië maar ook in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak of Afghanistan en Nieuw Guinea. Alle geregistreerde veteranen bij het Nederlands Veteraneninstituut van de gemeente Rheden kunnen deze dag iemand aan de deur verwachten.

Voorgaande jaren werd er altijd een bijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis in De Steeg, maar wegens de Corona-maatregelen kan dit voor het 2e jaar op rij niet doorgaan. De stoet vertrekt donderdag 24 juni om 08.30 uur vanaf het gemeentehuis in De Steeg als eerste naar Rheden.