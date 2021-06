VVD Veenendaal: Nee tegen megawindturbines aan al onze gemeentegrenzen

Deze 10 voorgenomen molens vallen niet in het bod van Ede, dat deze gemeente doet in het kader van de regionale energie strategie. Deze plannen zijn niet goed gevallen bij de fractie van de VVD in Veenendaal.

Al eerder ondernam de VVD actie om hun bezwaar duidelijk te maken met betrekking tot voorgenomen windmolens in de gemeente Renswoude en in Overberg gemeente Heuvelrug.

Yvonne Bottema, fractievoorzitter VVD Veenendaal laat weten: "De VVD heeft met verbazing kennis genomen van de plannen ‘Energiecluster A12-A30’ van de gemeente Ede, waarbij een aantal windturbines dichtbij onze bebouwde kom staat gepland. De bezwaren, zoals eerder al kenbaar gemaakt met betrekking tot de zoeklocaties voor windturbines te Renswoude en Overberg, gelden ook voor deze locaties te Ede, net als voor elke andere zoeklocatie dichtbij onze bebouwde kom".

Volgens Yvonne Bottema schendt de gemeente Ede hiermee gemaakte afspraken met inwoners van Veenendaal: "Met deze aankondiging van de gemeente Ede wordt eenzijdig de afspraak met onze inwoners aan de Groene Grens geschonden. Zij hebben eerder (in 2014) de garantie gekregen op een gedurende 50 jaar blijvend vrij uitzicht op de natuur in de Groene Grens".

De VVD Veenendaal is enorm verbaast zo laat de fractievoorzitter weten: "Onze verbazing is des te groter omdat een aantal van deze locaties voor windenergie buiten de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) is gehouden". Het schrappen van de voorgenomen locaties is het enige wat volgens Yvonne Bottema mogelijk is en zij zal namens de VVD actie ondernemen: "De VVD zal in de komende raadsvergadering een motie indienen om het college op te roepen zich in te zetten deze locaties te laten schrappen".