Tim woont in Oostenrijk, maar juicht voor Oranje

Tim verhuisde een paar jaar terug met zijn ouders en het hele gezin vanuit Apeldoorn naar Oostenrijk. Zijn ouders begonnen daar in Maria Alm hun Hotel Sonnenlicht. Hun belevenissen waren te volgen in het tv-programma Ik vertrek.

Sport hoog in het vaandel

Het is een sportieve familie: dochter Sara Marita is een succesvol schansspringster en dochter Femke is een opkomend talent in de biatlon.

Zoon Tim hoopt zich volgend jaar te kwalificeren voor het wereldkampioenschap triatlon. En, hij is de voetbalfan van de familie.

In zijn appartement wordt vanavond naar Nederland-Oostenrijk gekeken: "We gaan met een groepje vrienden. De ene helft is Nederlands en de andere helft Oostenrijks. En dan wordt het toch echt een spannende wedstrijd. We hebben ervoor gezorgd dat alles helemaal oranje is, zodat we toch het Nederlands sfeertje hierheen halen. Want dat is toch het elftal dat we gaan aanmoedigen."

Kriebelt niet zo

Tim hoopt op een gezellige en spannende avond met zijn vrienden, maar Oranje moet wel winnen: "Het is wel een dingetje hoor. Oostenrijk mag niet winnen, want anders krijgen we dat jaren later nog te horen hier in het dorp. En dat willen we natuurlijk niet, en daar gaan we ook niet vanuit."

Toch leeft het EK voetbal niet zo in Oostenrijk, vertelt Tim. "In Nederland is elke straat nu wel een beetje oranje gekleurd en de mensen zitten allemaal voor de buis. Hier valt dat op zich wel mee. Het is toch meer een wintersportland als je naar de sport kijkt. Oostenrijk heeft de eerste wedstrijd gewonnen. Maar je merkt dan hier al wel de sfeer, dat ze hier denken het EK al gewonnen te hebben. En dat lijkt me toch vrij duidelijk dat dat niet gaat gebeuren."

De Oostenrijkse outfit

Veel belangrijker dan het voetbal en de prestaties van het nationale team van Oostenrijk, zijn de kleuren van het uit-tenue. Die zijn zwart met turquoise. En dat levert nogal wat discussie op in Oostenrijk, volgens Tim: "Dat zijn een beetje de kleuren van de politieke groep die het hier voor het zeggen heeft. De mensen in Oostenrijk vinden het een beetje vaag dat een voetbalclub dezelfde kleuren draagt, terwijl dat niets met de kleuren van de vlag te maken heeft."

Oranje wint!

Tim durft zich wel aan een gokje voor de uitslag te wagen. En natuurlijk laat hij Nederland winnen, met 3-1.

De aftrap Nederland - Oostenrijk is vanavond om 21.00 uur. Tegen elven weten we dan of Tim gelijk had met zijn voorspelling en of hij de komende jaren nog gezellig met zijn Oostenrijkse vrienden om kan blijven gaan, of dat hij het mikpunt van spot wordt.

Radiopresentator Irene ten Voorde in gesprek met Tim Kramer: