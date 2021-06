Verkeersveiligheid Weverij Veenendaal moet beter

De Weverij in Veenendaal is een verkeers onveilige weg. Dat stelt: Said el Hassnaoui, Raadslid ProVeenendaal.

Op de Weverij zouden er al meerdere ongevallen hebben plaatsgevonden en dat was voor El Hassnaoui reden om raadsvragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. "Op 29 mei is een fietser zwaargewond geraakt door aanrijding met een auto op de Weverij. Een maand daarvoor was er een eenzijdige ongeluk. En zo zijn er door de jaren heen vele ongelukken gebeurd."

Het gebeurt regelmatig dat er een auto uit de bocht vliegt, aldus een buurtbewoner. "Het is al vaak voorgekomen, tot auto’s in de woonkamer aan toe, of die op hun kop in een tuin terecht zijn gekomen. Met als klap op de vuurpijl het dodelijke ongeluk met een fietser in 2018."

"De Weverij kent vele blinde spots. Overstekende fietsers, wandelaars die de snel rijdende auto's onderschatten en andersom", zo stelt Said el Hassnaoui. Al eerder werd er een beroep gedaan op het Veenendaalse college van B&W. "Bewoners uit deze buurt en ook de Stichting Huurdersbelangen VWS, waarvan veel huurders aan deze weg wonen, hebben meerdere malen aan de gemeente en politie, gevraagd om de situatie op de Weverij te verbeteren maar tot dusver geen respons gekregen", vervolgt het PROVeenendaal raadslid.

Één van de buurtbewoners deed in de Rijnpost van begin april een heldere oproep: "We vragen ons af wanneer hier eindelijk eens actie ondernomen wordt," El Hassnaoui wi weten of het college deze oproep ook kent en heeft gelezen. De fractie van PROVeenendaal wil weten of er plannen zijn om de weverij aan te pakken. Daarnaast wil men weten of de portefeuillehouder van plan is om actie te ondernemen om de veiligheid te waarborgen op de weverij. Said el Hassnaoui vind dat er actie ondernomen moet worden en hoopt op hoopgevende antwoorden.