Line-up Heideweek bekend: openingsavond met twee oud-Edenaren

Warmtebedrijf Ede Openingsavond vrijdag 20 augustus

Op de eerste avond hebben we Di-rect, Samantha Steenwijk en Rolf Sanchez live met band en op één podium. En uiteraard ervoor en erna een DJ die de bezoekers al in de juiste stemming brengt en opwarmt. Dit jaar is dat DJ Barry Brand. Normaal gesproken bewaar je het beste voor het laatst, maar wij vallen gewoon met de deur in huis! En dan te bedenken dat er nog vier spectaculaire muziekavonden volgen! Maar we vieren dan ook niet voor niets alsnog ons 85e jubileum. Dan mag Ede ook wel iets gaafs en extra’s verwachten’, aldus Gilbert Meurs, voorzitter van stichting Heideweek.

Het is niet de eerste keer dat Di-rect optreedt tijdens de openingsavond van de Heideweek: enkele jaren geleden speelden zij nog in het Openluchtheater bij de start van de Heideweek. Zanger Marcel Veenendaal is geen onbekende in Ede, hij heeft hier gewoond en heeft hier in zijn periode voor Di-rect ook verscheidene malen opgetreden, onder andere in Cultureel Café Dante.

Rolf Sanchez heeft Dominicaanse roots, maar is geboren in Ede. Hij heeft hier ook zijn jeugd doorgebracht voordat hij naar het westen van het land vertrok. In 2011 trad hij in Ede op in het Kunstcafé Querido.

Securitas Feel the Beat zaterdag 21 augustus

Danceliefhebbers kunnen deze avond los op de beat van DJ Michael, Rewind all stars, La Fuente, Bizzey ‘live’ en Freddy Moreira. Bizzey kennen jullie wellicht van zijn eerste liveconcert ‘What Would Jesus Do?’ Dit concert in 2019 in AFAS LIVE was binnen minuten uitverkocht.

ITN Grote Plein Feest donderdag 26 augustus

Op donderdag transformeert het Kuiperplein tot één groot Hollands feestplein. Namen als DJ Bert, Pascal Redeker, Frans Bauer, Martijn Fischer (André Hazes) en als uitsmijter de coverband This is Beethoven.

Heideweek Airborne Avond vrijdag 27 augustus

Vanaf dit jaar organiseert de Heideweek samen met de gemeente Ede een extra muziekavond op de tweede vrijdag in de Heideweek: De Heideweek Airborne Avond. Een avond die de officiële opening van de Airborne Ede-maand markeert en waarbij we met elkaar stil staan bij de moed en inzet van onze veteranen. Het 48 muzikanten tellende Orkest van de Koninklijke Luchtmacht treedt deze Airborne Avond, onder leiding van majoor Patrick Curfs, op met een speciaal voor deze avond samengesteld muziekprogramma. En als klap op de vuurpijl betreedt niemand minder dan Alain Clark het podium om samen met het orkest op te treden.

Praxis Slotavond “De Helden van de Heideweek Live!” zaterdag 28 augustus

De slotavond staat in het teken van 'Helden van de Heideweek Live!': Xander de Buisonjé samen met zijn Guilty Pleasure band, Berget Lewis, Brainpower, Charly Luske, Lee Towers en OG3NE schudden deze avond het Kuiperplein flink op! Ede kleurt Paars en hoe!

In het voorprogramma van deze avond staat Martin Hoogkamer.

85 + 1 jaar Heideweek

De Heideweek 2021 wordt een dik, vet inhaal-jubileumfeest. Met een line-up dat garant staat voor plezier, samen zijn en feest vieren. ‘En daar zijn we met z’n allen zo aan toe. We gunnen de inwoners van Ede graag een stuk ontspanning en misschien wel ontlading door een breed scala aan artiesten te bieden. En volgens ons zit er voor iedereen wat bij. Of je nu jong bent of iets minder jong. De naden uit je panty danst of stilletjes geniet. Alles staat in de steigers om er een ongelofelijke week van te maken’, aldus Meurs.

Toegangstickets noodzakelijk

De stichting organiseert dit jaar alleen evenementen die een fysieke in- en een uitgangscontrole hebben om zo aan de voorwaarden van de overheid te voldoen. Dat betekent voor dit jaar helaas een verplichte toegangsregistratie inclusief het tonen van het identiteitsbewijs en een negatieve coronatestuitslag of vaccinatiebewijs.

"Dat wisten we natuurlijk al in een vroeg stadium maar het was voor ons geen reden om dan de Heideweek maar niet te organiseren", vervolgt Meurs, "We zijn in Ede wel weer toe aan elkaar ontmoeten en gezellig samen een feestje vieren. Maar dat betekent dan dus ook strikte toegangsmaatregelen om daarmee tegemoet te komen aan de vergunningseisen. Daarentegen lijkt de voortschrijdende tijd ons gelukkig ook goed gezind. Zoals het er nu naar uitziet is 1,5 meter afstand houden in augustus niet meer nodig en hebben we positieve verwachtingen over het maximaal aantal toegestane bezoekers per avond. Daar zijn niet alleen wij maar ook ontzettend veel Edenaren dolblij mee. Want in dat geval komen hopelijk heel veel mensen van onze muziekavonden genieten. Zo kunnen we naar verwachting in de Heideweek deze ingewikkelde en moeilijke tijd enigszins achter ons laten en weer samen ouderwets uit ons dak gaan bij alles wat de Heideweek dit jaar te bieden heeft", aldus Meurs.

Ticketprijs bekend

De prijs van een toegangsticket is inmiddels bekend en bedraagt 5,00 per persoon per muziekavond. Dat is inclusief één consumptiemunt t.w.v. 2,75. De Stichting Heideweek verwacht begin juli meer duidelijkheid te kunnen geven over de start van de ticketverkoop. Dan is waarschijnlijk bekend hoeveel personen toegelaten mogen worden op het Kuiperplein. Houd dus vooral onze Heideweek social kanalen in de gaten.