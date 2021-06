NEC bijna rond met nieuwe keeper, ook Branderhorst tekent snel bij

Vukovic nam in maart na bijna vier seizoenen afscheid van KRC Genk in België. Hij wilde zijn vrouw bijstaan die zwanger was en keerde terug naar zijn geboorteland Australië. NEC heeft de 36-jarige sluitpost inmiddels al een tijdje serieus op de korrel. De onderhandelingen bevinden zich in de afrondende fase.

Vukovic, geboren in Sydney, stond bij een aantal clubs onder de lat in Australië en keepte ook in Japan en Turkije. Met Genk won hij in 2019 de landstitel en de Super Cup. In december van dat jaar raakte hij geblesseerd. Vukovic stond met een gescheurde achillespees vijf maanden aan de kant. Hij speelde ook voor het nationale team van Australië.

Branderhorst positief

NEC hoopt deze week ook Branderhorst langer aan zich te binden. De Tielenaar verdreef eind februari Norbert Alblas uit het doel en keepte nog zeventien wedstrijden, waaronder de play-offs die uitmondden in promotie. Branderhorst is positief, zo vertelde hij donderdagochtend. "Het zit er goed uit, maar ik kan er op dit moment nog niet zo veel over zeggen. In eerste instantie werd de optie in mijn aflopende contract niet gelicht. Later zijn we toch weer in gesprek gegaan toen technisch directeur Ted van Leeuwen werd aangesteld."

Voor Branderhorst ligt naar verluidt een contract klaar voor twee jaar in Nijmegen. NEC nam afscheid van Norbert Alblas en Job Schuurman. Robin Roefs schuift door vanuit de eigen opleiding. Hij geldt als een groot talent. De bedoeling is dat Roefs zijn wedstrijden gaat keepen bij Jong NEC. De hoofdmacht begint komende woensdag aan de eerste training van het seizoen.