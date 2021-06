Duikteam doorzoekt recreatieplas na reanimatie meisje: 'Er is nooit eerder iets gebeurd'

De politie doet met een speciaal duikteam en samen met de NVWA onderzoek naar het ongeluk woensdagavond op een camping in Kapel-Avezaath. Daarbij moest een jong meisje gereanimeerd worden. De eigenaar van de camping is aangeslagen.

Peter Kabalt van Recreatieoord In den Boomgaard in Kapel-Avezaath klinkt aangeslagen aan de telefoon, op de ochtend na het ongeluk op zijn camping. Op de vraag hoe het met hem gaat, antwoordt hij: "Niet best. Het is een vervelende situatie. Ik heb er slecht van geslapen."

Onderzoek naar oorzaak

Het ongeluk met het meisje vond plaats op het Aquapark bij zijn camping. Dat Aquapark bestaat uit een aantal opgeblazen speeltoestellen op het water. Het is donderdag nog afgesloten voor verder onderzoek. "We willen uiteraard achterhalen wat de oorzaak van dit incident is geweest. Vandaag zullen we nog meer mensen spreken die mogelijk getuige zijn geweest of meer weten", laat een woordvoerder van de politie weten.

Veel onduidelijk

Kabalt kent het slachtoffer van het incident niet: "Het gaat om een daggast van het Aquapark." Wel heeft hij de politie gevraagd om hem op de hoogte te houden van de toestand van het meisje. De politie doet daar tegenover Omroep Gelderland in verband met de privacy van het meisje geen uitspraken over.

Ook voor Kabalt is het onduidelijk wat er precies is gebeurd: "Het is een afgebakend stuk. Met een kassa en twee toezichthouders. Het is gereguleerd, zodat er niet te veel mensen op komen. We hebben dat nu 5 jaar. Er is nooit eerder iets gebeurd. Ja, wel eens een gestoten teen. "

Hij ontvangt vandaag ook geen nieuwe gasten op zijn camping: "Je hebt nu geen zin om lachend nieuwe gasten te ontvangen."

