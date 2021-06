Deze verpleeghuizen doen het al zonder mondkapje: 'Hier zitten we al in het nieuwe normaal'

Volgende week mogen mondkapjes vrijwel overal af. In de zeventien verpleeghuizen van Sensire doen ze al een week lang zonder. "In de verpleeghuiswereld zitten we eigenlijk al in het nieuwe normaal."

"Wij werken met mensen met dementie. Die hebben er last van als mensen in hun omgeving mondkapjes gebruiken. Ze herkennen mensen niet meer, en non-verbale signalen, zoals een glimlach om iemand op z'n gemak te stellen, komen niet meer over", vertelt woordvoerder Arend Pleysier.

Pittig

De mondkapjes waren bovendien een fysieke belasting voor de medewerkers. "Die dragen een hele dag lang een mond-neus-masker. Het wordt nu zomer: met die warmte en vochtige lucht wordt het nog pittiger. Daarom stelden we ons de vraag: wegen de voordelen nog op tegen de nadelen? Maskers helpen wel echt tegen de verspreiding van het virus. Daarom zijn we er ooit als een van de eersten mee begonnen, nog voordat het RIVM om was."

Maar inmiddels zijn vrijwel alle bewoners volledig gevaccineerd, hebben alle medewerkers de kans voor een prik gehad, en zijn ook veel bezoekers aan de beurt geweest. "In de verpleeghuiswereld zitten we dus eigenlijk al in het nieuwe normaal."

Uitbraak

Bij Sensire hebben ze aan den lijve ondervonden wat zo'n vaccin betekent. Eind april was er een uitbraak in een verpleeghuis in Wehl, ondanks het feit dat alle bewoners daar gevaccineerd waren. Eén bewoner overleed.

"Daarvan weten we niet wat het verband is tussen de infectie en het overlijden, omdat daar sprake was van veel onderliggend lijden", zegt Pleysier. "Alle andere bewoners hebben geen symptomen gehad of echt hele lichte klachten, vergelijkbaar met andere infecties die we in verpleeghuizen hebben. Daarvan hebben we geleerd: het vaccin geeft geen garantie voor complete stilstand van het virus, maar beschermt wel ongelooflijk goed tegen echt ziek worden."

Mondkapjesplicht

Na een proef in Eefde was iedereen daar zo blij mee dat meteen is besloten dat de mondkapjesplicht op alle locaties de prullenbak in kon. Vanaf volgende week zaterdag geldt dat waarschijnlijk voor heel Nederland, mits je anderhalve meter afstand kan houden.

Zie ook: