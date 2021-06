Mevrouw Piek (102) deelt haar tips om oud te worden

En dat dansen is nu net een van haar tips om gezond oud te worden, in beweging blijven zolang het kan. 'Het voornaamste is dat je hoofd goed is, ik kan gelukkig nog goed lopen. Weet je wat ik elke ochtend doe? Ik ga staan, strek mijn knieën en raak de grond aan met de handen plat op de grond. Daar blijf je jong bij!'.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het mooiste moment uit haar lange leven is dat ze haar lieve man heeft ontmoet. 'We gingen nooit slapen zonder dat we een ruzie hadden uitgepraat. Daar krijg je later alleen maar spijt van'.

Meer over mevrouw Piek en bewoners uit het Ambthuis in Bredevoort is zondag te zien in het tv-programma Van Gelders Grijs, 17.20 daarna elk uur herhaald. Of bekijk de uitzending hieronder.