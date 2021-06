Stalbrand in Elspeet waarbij 220 kalveren omkwamen mogelijk begonnen in meterkast

Een team van de brandweer en experts van de verzekering deden woensdag onderzoek naar de mogelijke oorzaak van de brand in drie van de zeven stallen van een bedrijf in Elspeet. Bij die brand kwamen 220 kalveren om het leven. Ruim 300 dieren werden gered van de vlammen.

Niet meer te achterhalen

Een woordvoerder van de brandweer vertelt donderdag dat het onderzoek zich heeft toegespitst op de eerste stal: "We kunnen nagenoeg zeker uitsluiten dat de brand begonnen is in de machinerie of in de pelletkachel. Aanwijzingen in de vlampatronen wijzen er op dat de mogelijke oorzaak te vinden is bij de elektrische installatie. Dat kan de bekabeling zijn of de meterkast."

Maar wat het probleem dan daar exact veroorzaakt heeft, dat kan de brandweer niet zeggen: "Dat kan een muis zijn, maar dat is niet meer te achterhalen." Voor de brandweer is hiermee het onderzoek afgesloten."

