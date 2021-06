Knalroze bomen en een grote vissenstaart, op deze kunstroute kom je het tegen

De spiegelende plantenkas met knalroze inhoud aan de Scheurweideweg in Zutphen trekt al voor de opening veel bekijks. "Ik denk dat ik twee dagen bezig ben geweest om met mensen te kletsen. Het is een heel aanlokkend werk, en hij is nog niet eens af", lacht kunstenares Marilien Simons.

Landschap van de toekomst

Het thema is dit jaar de impact van klimaatverandering op het landschap. Het roze bos in haar kas, zou wel eens het landschap van de toekomst kunnen zijn. "Bij klimaatverandering denk je in eerste instantie misschien aan smeltende ijskappen, maar ik wil graag iets anders belichten, namelijk dat kunstmatige intelligentie zich ook met ons klimaat bemoeit."

De installatie van de kunstenares is gebaseerd op plantenfabrieken, waar groente wordt gekweekt in autonome kassen waar computers de hoeveelheid licht, temperatuur en bemesting regelen. "Niets wordt meer aan de natuur overgelaten. Dat is een goede oplossing in tijden van droogte en overbevolking, maar ik vind het belangrijk dat er niet aan voorbij wordt gegaan dat dat ook onderdeel is van klimaatverandering."

Naast dat ze mensen aan het denken wil zetten, hoopt Marilien vooral dat mensen nieuwsgierig worden van haar werk en even stoppen met de fiets om naar binnen te kijken. "In de avond gaat de solar lamp aan, met het gevolg dat de spiegeling versterkt wordt. Dan vind ik 'm op z'n mooist!"

Enorme vissenstaart

Iets verderop aan de IJssel legt kunstenaar Fons Snelder de laatste hand aan een project dat is ontworpen door de Russische kunstenaar Alexander Ponomarev. "Een leuke kunstenaar die hele gekke dingen doet", aldus Snelder. De Rus heeft met video's laten zien hoe zijn ontwerp eruit moest komen te zien. "Het is zijn idee en wij hebben het in het groot vertaald naar dit werk."

Snelder wijst naar de grote ronde waterbak. "Hier komen nog plankjes omheen, zodat het op een ton lijkt. En hierboven komt een vissenstaart, die slaat dan op het water. Het idee van de Russische kunstenaar is dat hij het idee van Nederland had als een volle ton vissen, die er graag uit willen springen", lacht Fons.

Even poedelen in de grote waterbak op zomerse dagen is niet de bedoeling. "Dan moet je oppassen dat je geen vissenstaart op je kop krijgt!"

120 kilometer kunst

Al wandelend of op de fiets kun je de kunstroute, die opgedeeld is in vier etappes, vanaf komend weekend bekijken. "We nemen mensen door middel van kunst mee door het landschap. Het prachtige landschap van de IJsselvallei", vertelt Mieke Conijn van Stichting IJsselbiënnale.

Naast de buitententoonstelling is er ook een groot activiteitenprogramma met theater, tentoonstellingen, muziek en wandelingen in een groter gebied rondom de IJssel. "Voor iedereen is er wat te doen!", aldus Conijn.

De IJsselbiënnale duurt tot en met 20 september.

