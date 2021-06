Nijmegen heeft matige luchtkwaliteit, blijkt uit Europees onderzoek

De luchtkwaliteit is Nijmegen is matig. Dat blijkt uit onderzoek van het Europees Milieuagentschap (EEA). Alleen Amsterdam scoort nog slechter, wat betreft de onderzochte Nederlandse steden.

Het EEA deed een groot onderzoek naar schone lucht in Europese steden. Daaruit kwam dat de lucht in het Zweedse Umea het schoonst is. In het Poolse Nowy Sacz is de lucht het meest vervuild.

Nijmegen op 136

Het Milieuagentschap onderzocht in totaal 323 steden, waaronder negen in Nederland. Groningen komt daarvan met een 32e plaats het beste uit de bus. Nijmegen vindt zich op plek 136 terug.

Het EEA baseert zich op gegevens van meetstations die in de Europese steden hangen en de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide. Volgens het EEA gaat het steeds beter met de Europese luchtkwaliteit.

'Het kan altijd beter'

Nijmegen was in 2018 nog Green Capitol of Europe (Groene Hoofdstad van Europa, red.). Maar de stad heeft in het westen wel een groot industrieterrein, er is een grote verkeersweg en veel scheepvaart op de Waal.

Het Radio 1 Journaal sprak met enkele inwoners, die niet verbaasd zijn over de uitkomsten van het onderzoek. "Ik heb vaak last van mijn longen, moet hoesten en heb last van de keel", vertelt een vrouw. "Zorgen maken is een groot woord, maar het kan altijd beter", stelt een man, die blij is dat de kolencentrale inmiddels gesloten is.