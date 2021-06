Code geel: het gaat flink donderen na snikhete dag

Het KNMI geeft code geel af omdat onweersbuien vanaf vanavond noordwaarts over Nederland gaan trekken. De verwachting is dat Gelderland daar vanaf komende nacht last van gaat krijgen.

Het wordt een snikhete dag vandaag. De verwachting van weerman Wilfred Janssen van Weerplaza is dat in heel Gelderland de temperatuur boven de 30 graden uit gaat komen, maar hoe warm het dan precies gaat worden, kan hij lastig zeggen: "Er zijn buienrestanten uit Frankrijk die naar het noorden trekken, dat levert wat bewolking op in onze provincie. Dat drukt de temperatuur een beetje."

Hij verwacht wel dat we op de meeste plaatsen boven de 30 graden uitkomen. "En daarbij voelt het ook nog eens benauwd aan. Want in de loop van de dag gaan ook wat stapelwolken ontstaan. En heel lokaal echt in het oosten van de Achterhoek, kan dat uitgroeien tot een lokale onweersbui. Echt kans op onweer daarvoor moeten we wachten op vannacht."

Windstoten en hagel

De onweersbuien gaan mogelijk gepaard met zware windstoten, hagel en lokaal veel neerslag in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Het KNMI geeft het advies open water en open gebied te mijden en niet niet onder bomen te schuilen.

De code geel voor Gelderland geldt van donderdag op vrijdag, van 1.00 uur 's nachts tot 9.00 uur in de ochtend.

Precies twee weken geleden gold er ook code geel in onze provincie. Dat zorgde toen op sommige plaatsen voor flink veel wateroverlast.

Luister hier naar het gesprek met Wilfred Janssen van Weerplaza:

Zie ook: Er viel 43 millimeter regen in korte tijd in Deelen, op sommige plekken kelders leeggepompt