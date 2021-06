Kayleigh (18) wint missverkiezing in Frankrijk

Frenk woont sinds 2016 met zijn vrouw in Vigeois. Zoon Dennis emigreerde met zijn gezin twee jaar eerder al naar Frankrijk.

"Ik heb vier prachtige kleindochters, maar er is er nu eentje uitgesprongen. En dat is Kayleigh", vertel Gordijn. "De Miss Corrèze-verkiezing. En dat is niets niks. Het is een groot iets hier in de regio."

'Kans op Miss France'

Nu de Gelderse de missverkiezing heeft gewonnen gaat ze door naar een nieuwe ronde: Miss Limousin. "Ze maakt zelfs kans op deelname aan Miss Frankrijk", zegt Frenk - die zelf 62 jaar in Beesd woonde - trots. "Een man van de organisatie sprak met mijn zoon en die zei: reken maar op Parijs."

Tekst gaat verder onder de foto.

Winnares Miss Corrèze Kayleigh Gordijn bij een Frans radiostation. Foto: privéfoto

"Ze heeft nog nooit eerder meegedaan aan een missverkiezing. Ze is wel eerder al eens gevraagd door mensen in het dorp, maar toen was ze nog te jong. Ik denk dat ze al wel in de gaten gehouden werd. Kayleigh beloofde om erover na te denken als ze 18 was", vertelt opa Gordijn. "Afgelopen vrijdag was dan de finale en het was schitterend."

Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met Frenk Gordijn: