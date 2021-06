Taakstraf geëist tegen Tesla-brokkenpiloot Tiel

Hij was de bestuurder van de Tesla die op tweede kerstdag 2019 In Tiel uit de bocht vloog en vervolgens over de sloot vloog in de beruchte "Brokkenbocht". Onderzoek heeft uitgewezen dat de auto 140 kilometer per uur reed en dat de man zijn auto wilde demonstreren aan inzittende familieleden.



Door het ongeval raakte een vrouw zwaargewond.



De advocaat van de Vollenhovenaar voert aan dat de man compleet verrast is door de onoverzichtelijke verkeerssituatie ter plaatse. "Onzin", zegt het OM, "als hij langzamer had gereden was hij niet zo verrast geweest".



Over twee weken volgt uitspraak.

