Geldschieter Boekhoorn trots op Nijmegen: 'Zoals NEC nu leeft is toch geweldig'

Boekhoorn geeft zelden interviews, maar maakte na de onverwachte promotie in het stadion van NEC Breda een uitzondering. Hij kreeg de kans de kleedkamer van NEC binnen te komen en danste en feestte daar hartstochtelijk mee met de spelers . "Het wonder van Nijmegen waar we al heel lang op hebben gewacht en nu is het gebeurd. We waren de beste en gaan er een sensationeel jaar van maken", jubelde hij onlangs in de microfoon van Omroep Gelderland.

Bekijk de beelden van na de promotie. De tekst gaat daaronder verder.

Later kraakte Boekhoorn in dagblad De Gelderlander ook nog enkele kritische noten over de financiële huishouding bij NEC. "De club is technisch failliet en de balans is kommer en kwel", onthulde de miljardair tijdens het promotiefeest bij stadion De Goffert. Voor NEC een duidelijke boodschap van de met afstand grootste geldschieter.

Gesprekken Huntelaar zijn 'Story-verhalen'

Woensdagavond gaf Boekhoorn opnieuw een kort interview. Daarbij ging hij in op de interesse rond Klaas-Jan Huntelaar. "Dat ik met hem een gesprek zou hebben gehad, zijn echt Story-verhalen", zegt hij bij Omroep Gelderland. "Ik heb niet met hem gesproken. Ik hoop natuurlijk altijd dat hij bij ons komt spelen, maar ik heb begrepen dat hij waarschijnlijk nu echt gaat stoppen met voetballen."

Trots

Boekhoorn geniet ondertussen met volle teugen van de positieve stemming die momenteel heerst in Nijmegen. De seizoenkaarten (9593 plaatsen) zijn allemaal verkocht en dat betekent dat NEC iedere wedstrijd in een uitverkocht stadion zal spelen. "Zoals het nu leeft in Nijmegen bij de achterban is echt geweldig. Het maakt me heel trots. We willen ook echt mee gaan doen. Ja, dat betekent in het linkerrijtje van de eredivisie. Dat is het doel."

Boekhoorn groeide op in Nijmegen en is bekend van bedrijven als Telfort, Hema en Ouwehands Dierenpark. Vanuit zijn kantoor in Rhenen kan hij via een luik in de vloer de gorilla’s voeren. Loslaten zal hij NEC nooit. "Ik hou van deze club", zegt Boekhoorn die zijn vader beloofde NEC nooit in de steek te laten. "Hij heeft mij gevraagd voor NEC te zorgen en dat heb ik beloofd. Ik zit er voor de fans en voor de club. Ik wil ook niet in de raad van commissarissen. Ik blijf gewoon op de achtergrond."