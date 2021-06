Ambitieus NEC hoopt te stunten met Klaas-Jan Huntelaar

Huntelaar, hier met Ajax bij De Graafschap, is nadrukkelijk in beeld bij NEC. Foto: Omroep Gelderland

Dat NEC in de eredivisie echt ambities heeft, wordt steeds duidelijker. Na de komst van Lasse Schöne aast de Nijmeegse club nu ook op Klaas-Jan Huntelaar. Of de spits valt te porren voor een avontuur in Nijmegen is echter zeer de vraag.

De voormalig international kondigde vorig seizoen aan dat hij zijn imposante loopbaan in principe wilde beëindigen. De inwoner van Angerlo sloot, toen hij bij Ajax niet meer aan veel speeltijd toekwam, af bij zijn tweede grote liefde Schalke 04. Met die club degradeerde de centrumspits. De kans is groot dat Huntelaar nu definitief zal stoppen, zo laten bronnen rond de aanvaller weten.

AGOVV

NEC heeft echter grote plannen om na de verrassende promotie direct een rol van betekenis te spelen in de eredivisie. De Deen Schöne, ook ex-Ajax, werd al vastgelegd voor twee jaar en nu aast NEC ook op de 37-jarige Huntelaar. Technisch directeur Ted van Leeuwen kent de Achterhoeker al jaren. De Apeldoorner haalde de aanvaller in 2003 op huurbasis naar AGOVV Apeldoorn.

Voor Huntelaar was dat de springplank naar de (sub)top van Nederland. Via SC Heerenveen kwam de in Hummelo opgegroeide voetballer terecht bij grootmachten als Real Madrid, AC Milan en Schalke. Huntelaar en Van Leeuwen hebben altijd contact gehouden.

Ook is er een duidelijke connectie met trainer Rogier Meijer. Net als Huntelaar is Meijer een Achterhoeker. Hij woont in Doetinchem en heeft een lang verleden bij De Graafschap, waar Huntelaar een deel van zijn opleiding doorliep. Het duo kent elkaar goed al speelden ze nooit samen bij De Graafschap.

Minimaal vijf aanwinsten

Als NEC erin slaagt Huntelaar over te halen zijn loopbaan nog een vervolg te geven, zou dat een regelrechte stunt zijn. "We willen ongeveer nog vijf spelers toevoegen. Dat is wel nodig, maar het kunnen er ook best nog wat meer zijn", vertelde Van Leeuwen vorige week tijdens de presentatie van Schöne in stadion De Goffert. Overigens speelden Huntelaar en Schöne tussen 2017 en 2019 nog samen bij Ajax.

"Onze ambitie is de subtop. Hoe sneller hoe beter", liet Van Leeuwen er geen misverstand over bestaan dat NEC de lat hoog legt komend seizoen. Op de vraag over routinier Schöne of leeftijd een rol speelt, counterde de technische directeur simpel. "Dat is voor mij niet belangrijk. Het gaat om kwaliteit en of je topfit bent. Dat is Schöne." Van Huntelaar is bekend dat hij vorig seizoen zelfs nog behoorde tot één van de fitste spelers van Ajax.

Kapitaalinjectie

Dankzij Marcel Boekhoorn is er financieel veel mogelijk bij NEC. De miljardair, die bekend staat als één van de meest vermogende Nederlanders, dekt al jaren gaten in de begroting van de club. Hij geldt als een hartstochtelijk supporter. Boekhoorn kondigde onlangs een kapitaalinjectie aan bij de Nijmeegse eredivisieclub. "We gaan er een sensationeel seizoen van maken", riep hij na de promotie van NEC bij NAC Breda in de Nijmeegse kleedkamer.

Huntelaar staat ook in de belangstelling van SC Heerenveen, maar NEC heeft waarschijnlijk betere papieren. Van Leeuwen was woensdagavond niet bereikbaar voor een reactie.