Mega Piraten Festijn komt weer naar Zelhem

"We gaan er van uit dat het gewoon door kan gaan", aldus organisator Eddie Mensink, die hoopt het feest te kunnen organiseren in de 'Megatent' aan de Slangenburgweg in Zelhem. "We zullen ons uiteraard houden aan de landelijke protocollen. Maar zoals het er nu uitziet, kunnen we zo meteen een ouderwets feestje vieren." Mochten die versoepelingen tegenvallen verwacht de organisator niet dat het feest afgelast zal worden: "Mochten er toch nog maatregelen gelden, dan kunnen we daar vast wel een mouw aan passen."

De voorverkoop van het Festijn is gestart en volgens de organisatie zijn al enkele duizenden kaarten verkocht. Tickets die vorig jaar, toen het evenement niet door kon gaan, zijn gekocht blijven geldig. "Het wordt bij wijze van spreken één groot bevrijdingsfestival on tour", vertelt Mensink, die merkt dat mensen behoefte hebben aan een feestje na de beperkende coronamaatregelen. "Ik verwacht echt dat we uitbundige taferelen gaan zien, die we nog nooit eerder hebben meegemaakt."



Het Mega Piraten Festijn in Zelhem is het zesde in een serie van zeven festivals dit najaar, het festival trekt naast Zelhem ook langs onder meer Arnhem en Maaskantje. "Eindelijk licht aan het einde van de tunnel", noemt Leon Lukassen, medeverantwoordelijk voor de organisatie van het Festijn, de aankondiging. Naast de bezoekers denkt hij dat ook de artiesten snakken naar een optreden: "Zij hebben het grootste deel van het afgelopen jaar niks te doen gehad." Het Mega Piraten Festijn vindt op 30 oktober plaats in Zelhem. "Net zoals Eddie verwacht ik totale extatische vreugde als we zo meteen weer los mogen", aldus Lukassen. "Wat ons betreft, kan dat niet snel genoeg."