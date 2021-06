'Annexatieprocedure' en 'Barneveld is omgekocht', verwijten over en weer tijdens fusiegesprek

In totaal spraken 13 mensen in. Foto: Omroep Gelderland

"Er is sprake van een annexatieprocedure" en "Barneveld is omgekocht". Zomaar een greep uit de boodschap van een aantal insprekers die woensdagmiddag bij Provinciale Staten (PS) mochten toelichten waarom zij de mogelijke herindeling tussen Barneveld en Scherpenzeel wél of geen goed idee vinden. Zo sprak waarnemend burgemeester Eppie Klein van de gemeente Scherpenzeel zich uit tegen een fusie: "Scherpenzeel valt niet om."

Het is voor het eerst dat burgemeester Klein zich zo duidelijk uitte over een herindeling. Eerder hield hij zich op dit gebied altijd op de vlakte. "In tegenstelling tot vier jaar geleden, is er op dit moment geen noodzaak te fuseren", lichtte hij de aanwezige PS-leden toe. Zijn opmerking is opmerkelijk, omdat hij eerder in het gesprek liet weten dat hij zijn provinciale opdracht duidelijk voor ogen heeft. Die opdracht is Scherpenzeel goed door de fusie loodsen.

'Fusie mogelijkheid tot vitale gemeente'

Jan Luteijn, waarnemend burgemeester van Barneveld, sprak ook in bij de provincie. Hij mocht ook het standpunt van zijn gemeente toelichten. In tegenstelling tot zijn Scherpenzeelse collega is hij wel voor een herindeling. "De fusie is een goede mogelijkheid om te bouwen aan een economisch sterke en vitale gemeente. Dit is voor ons een kans."

Luteijn reageerde tijdens zijn inspraak ook op de gepeperde brief die de gemeente Scherpenzeel dinsdagavond naar het Barnevelds college stuurde. Scherpenzeel wil namelijk dat de Barneveldse gemeenteraad - als de fusie doorgaat - voor zeker 15 jaar garanties afgeeft voor zeggenschap van het dorp.

De Barneveldse burgemeester was niet te spreken over dit schrijven. "Zo'n brief moet je eigenlijk even wegleggen voor je daarop reageert, om eerst goed na te denken." Luteijn zegde toe vandaag een 'pastorale' brief terug te sturen, 'waarin we Scherpenzeel nog steeds de bestuurlijke helpende hand bieden'.

'Barneveld is omgekocht'

De twee burgemeesters waren niet de enige insprekers. Ook Michiel de Vries, hoogleraar van de Radboud Universiteit in Nijmegen, wilde inspreken, nadat hij daarvoor was gevraagd door een actiegroep uit Scherpenzeel. De Vries heeft al eerder aangegeven geen voorstander van een fusie te zijn. Hij vraagt zich vooral af waarom de provincie met dit proces doorgaat. "De gedeputeerde loopt risico op groot gezichtsverlies als de minister uiteindelijk besluit de fusie niet door te laten gaan." Den Haag moet namelijk na de provincie over de herindeling beslissen.

Wie is omgekocht, is geen betrouwbare partner

Naast deze boodschap aan het provinciebestuur, stelt De Vries ook dat Barneveld is omgekocht, om zo voor een fusie te zijn. "Barneveld is een nieuw stationnetje beloofd en wat extra geld", doelde hij op de Barneveldse wens een intercitystation op de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn te realiseren. Barneveld wil dit al jaren, maar het plan is tot dusver nooit van de grond gekomen. "Wie is omgekocht, is geen betrouwbare partner."

Meerdere andere insprekers spreken die tegen een herindeling zijn, spraken van een 'annexatieprocedure'. Zij vinden het fusieproces onzin, omdat Scherpenzeel in hun ogen prima op eigen benen kan staan. Zelfs vanuit Tsjechië kwam kritiek. Inspreker Jan Vlaanderen maakt zich ondanks de afstand grote zorgen over de toekomst van zijn geboortedorp.

Klandizie kwijt

Ook voorstanders van de fusie kwamen aan het woord. Scherpenzeler Aline van de Weert meldde dat zij als voorstander soms nare reacties op straat en Facebook krijgt. Volgens haar zijn er meerdere dorpelingen die zich niet uit durven te spreken voor een fusie. "Daar zitten ook ondernemers bij die bang zijn om klandizie kwijt te raken." De Scherpenzeelse oppositiepartijen lieten weten ook voor een fusie te zijn.

De bijeenkomst was de laatste mogelijkheid voor inwoners om hun visie op de mogelijke herindeling te delen. Op dinsdag 6 of woensdag 7 juli maakt de provincie een beslissing of de gemeenten wat haar betreft wél of niet gaan fuseren. Daarna ligt de fusiebal in Den Haag.