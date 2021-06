Een metershoge leeuw, en kunstgras in de winkel: Oranjegekte barst nu echt los

Eigenlijk heeft hij zelf helemaal niets met voetbal, zegt eigenaar Marcel van de Poll van cafetaria Borst in Wezep. "Nee, ik heb veel meer met de gekkigheid er omheen."

En dat is te zien. Het raam van zijn cafetaria is helemaal beschilderd met EK-leuzen en oranje kleuren, en voor de deur staat een grote opblaasleeuw. "We noemen het liefkozend 'het welpje van Borst', lacht Van de Poll. "Maar een welpje is het niet echt: hij is 10 meter hoog en 6,40 meter breed."

Elke ochtend kost het hem een paar minuten om de leeuw weer helemaal op te blazen.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

Van het EK krijgt hij zelf weinig mee. "Nee, wij zijn juist heel druk tijdens de wedstrijden. Mensen gaan niet weg van huis, dus wij moeten het eten bezorgen. Ik heb nog niets gezien van dit EK", zegt hij.

De opblaasleeuw is gewoon een ludieke actie. "Nee, hij kost meer dan dat hij zal opleveren, maar ik vind het heel leuk om af en toe iets geks te doen."

Kunstgrasveld in de lobby

Ook in Elburg zijn ze wel in voor wat gekkigheid. Daar heeft Weber Woonwereld de lobby veranderd in een voetbalveld. "Ja, normaal staan hier tafels en bedden", wijst Jesse Oostendorp om zich heen. "Nu ligt hier een kunstgrasveld en staat er een goal met vier gaten daarin."

De tekst gaat verder onder de foto.

Het kunstgrasveldje in de winkel. Foto: Omroep Gelderland

Klanten van de winkel kunnen op die goal schieten. "Voor elke vijftig euro die ze besteden, mogen ze hier een keer schieten", legt Oostendorp uit. "Voor elke keer dat ze raak schieten, mogen ze een keer een briefje met hun naam in een grote pot stoppen. Over een maand, na 11 juli, loten we daar een winnaar uit, die de hoofdprijs kan winnen." Die prijs is een weekend weg naar het drielandenpunt. "Dan kun je toch wat van Europa zien in coronatijd."

Steeds sterker EK-gevoel

Beide ondernemers merken dat het EK-gevoel langzaam sterker begint te worden. "Ja, vanwege corona kost dat dit jaar best wat moeite", zegt Oostendorp daarover. "Maar na de eerste wedstrijd van Oranje wordt het toch beter."

Van de Poll kreeg een week geleden nog vragen wat die leeuw voor zijn deur deed. "Ja, mensen hadden toen nog geen idee. Dat is nu wel heel anders: als ze bij ons komen afhalen zitten ze allemaal op hun mobieltje de wedstrijd te bekijken. Als Nederland vanavond weer wint, gaat het natuurlijk helemaal los."

De eerste klanten in de woonwinkel hebben inmiddels hun doelpuntjes meegepakt, dus de eerste kaartjes met namen zitten in de pot. Ook Oostendorp hoopt dat Nederland ver komt dit EK. "Ja, hoe beter we het doen, hoe meer het gaat leven, natuurlijk. Elburg is echt voetbalgek, dus als Nederland het goed doet, gaan we nog een mooie tijd tegemoet."