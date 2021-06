Het is snikheet, maar de airco op school mag niet aan

Airconditioning is uit den boze, omdat die de lucht 'hergebruikt' en daarmee ook mogelijke virusdeeltjes van corona opnieuw de lucht in blaast. "We mogen geen ventilatoren en geen airco's gebruiken. Met name op de bovenste verdieping is het echt afzien", zegt Mascha Schnitzler, rector van het OBC Bemmel. "Donderdag hebben we daarom een verkort rooster: lessen van 40 minuten in plaats van 80. Terwijl we net weer volledig naar school gaan. Dus we hebben ons wel even afgevraagd: moeten we dit nou doen? Ja, toch maar. Zodat de leerlingen vroeg in de middag klaar zijn."

Met z'n allen in een lokaal

Op het Hendrik Pierson College in Zetten is het hetzelfde laken een pak. "We hebben een ouder gebouw, dus we hebben altijd wel problemen met de warmte. Daarom hebben we in sommige lokalen airco, maar die mag je nu even niet gebruiken. Dat is lastig met deze hitte, want je wil wel met z'n allen weer in een lokaal zitten", zegt rector Gijs Beekhuizen.

De twee scholen zitten samen in de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe. Alle scholen van die groep hebben besloten tot een verkort rooster morgen.

Koelingsinstallatie mag wel

Overigens heeft niet elke school last van de hitte. "Onze ventilatie is op orde. We hebben net een nieuwe koelingsinstallatie", vertelt rector Harry Noppers van het Nuborgh College in Nunspeet. Die installatie haalt steeds nieuwe lucht van buiten om die af te koelen en de school in te blazen.

In Nijkerk geven ze vandaag buiten les. Foto: Omroep Gelderland

Op basisschool De Appelgaard in Nijkerk kiezen ze er bewust voor om het ventilatiesysteem niet meer te gebruiken. Daar gaan de ramen gewoon open. En als het te heet wordt, zoals donderdag, gaat iedereen naar buiten.

Er wordt aan picknicktafels les gegeven, vertelt directeur Jan-Willem Korlaar. "Dat doen we al sinds 2017, toen hebben we ons schoolplein gerenoveerd. We hebben daar destijds meer mogelijkheden voor gecreëerd."

Een buitenklas biedt volgens de directeur de nodige voordelen. "Door de verkoeling kun je je beter concentreren. En je zit in een natuurrijke omgeving waar je de vogels hoort fluiten, dat helpt allemaal mee om tot rust te komen en je te focussen."

