Ontwerp-vergunning voor zonneveld Harskamp

Energieneutraal

Het zonneveld aan de Blaakweg kwam in beeld na de selectieprocedure die de gemeente Ede in 2020 organiseerde. Het plan voldoet aan alle regels die de gemeente voor het realiseren van een zonneveld heeft opgesteld.

Landschap

De voorbije periode heeft initiatiefnemer Solarcentury de mening van omwonenden over het plan gevraagd. Hieruit kwam naar voren dat een meerderheid liever geen zonneveld wil aan de Blaakweg, maar wanneer dit toch moet gebeuren, het veld zoveel mogelijk aan het oog moet worden onttrokken. De initiatiefnemer heeft daarom veel aandacht besteed aan de inpassing van het veld in het landschap. Naast het zonneveld komt er met name aan de randen ook nieuwe natuur. Zo komt er een zone met struiken en bomen en wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd. De bestaande houtwal aan de westkant van het gebied blijft intact. Wethouder Geert Ritsema: "Ik snap heel goed dat omwonenden liever het bestaande open veld behouden. Om energieneutraal te worden in Ede hebben we echter naast zon op dak en windmolens ook zonnevelden nodig. Zelfs als we alle geschikte daken in Ede volleggen met zonnepanelen wekken we nog steeds te weinig energie op. De kunst is dan om een veld zo goed mogelijk in te passen in het landschap. Dat is in dit plan goed gelukt en daar ben ik blij mee."

Inzage

De ontwerp-vergunning wordt nu zes weken ter inzage gelegd. Iedereen die dat wil kan zijn mening geven over het plan, door het indienen van een zogenaamde zienswijze. Het college weegt de zienswijzen mee in de uiteindelijke besluitvorming.