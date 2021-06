Jongeren hebben door corona de natuur ontdekt

Volgens Nivon Natuurvrienden was er voor de coronacrisis al toenemende belangstelling in de natuur, maar is die trend door corona versterkt. We gingen massaal wandelen, een van de weinige dingen die we nog wel konden doen. Dat onderschrijft Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK): "Een hernieuwde waardering voor natuur dichtbij kunnen we zeker wel afleiden aan de drukte in onze gebieden."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Voor jongeren gaat een wereld open'

Het zijn niet alleen ouderen die massaal de bossen en natuurgebieden introkken. "We merken dat jongeren tussen de 20 en 35 jaar openstaan voor avontuur in eigen land." Het Pieterpad wandelen, zoals hun ouders doen, is dan wat suf. "We hebben daarom trektochten gericht op jongeren gelanceerd en die gaan als warme broodjes over de toonbank. Er gaat een wereld voor hen open. De jongeren maken zo op een betaalbare manier kennis met de natuur", vertelt Iris Vermaas van Nivon.

IVN Natuureducatie ziet eveneens dat de natuur extra in trek is, ook bij jongeren. "Vooral onze programma's natuur en gezondheid zijn populair onder twintigers", zegt Joris Buis van IVN. "Het gaat dan om activiteiten als yoga en sporten in de natuur."

De natuurorganisatie kreeg er vorig jaar bijna 2400 nieuwe leden bij, een groei van 16 procent. "Corona hield de wereld in zijn greep. Hierdoor werd duidelijk hoe belangrijk de natuur voor ons mensen is. Nooit eerder was de behoefte aan groen voor ontspanning en recreatie zo zichtbaar."

Groene stages

De groeiende belangstelling voor de natuur is ook goed nieuws voor de Groene Academie, dat met Groen Traineeships door het hele land probeert om jongeren meer te interesseren voor de natuur. Zo gingen 14 jonge trainees in maart aan de slag bij het natuurkampeerterrein van het ABK-huis van Nivon in het Veluwse Hall. Zij presenteerden maandag hun ideeën voor de verbetering van de buitenbeleving. Hun inbreng is meer dan welkom bij Nivon, dat grotendeels draait op veelal oudere vrijwilligers.

Vorig jaar deden 180 jongeren tussen de 16 en 27 jaar een groene stage. Ze werkten in groepsverband één of meerdere dagen in de week aan een project voor natuur- of milieuorganisaties. Samen bereikten zij duizend andere jongeren direct en nog 200.000 jongeren via social media. Je inzetten voor groene projecten is populair, de vraag is groter dan het aanbod. Dit jaar gaan 400 jongeren aan de slag als trainee.