Vader Luuk de Jong: kampioen worden enige dat telt voor hem

Vader George zat zondagavond op de tribune bij de wedstrijd Nederland - Oekraïne. "Het is natuurlijk fantastisch om zo'n wedstrijd te zien waarbij je eigen zoon aanwezig is. Dat is toch anders kijken."

Zoon Luuk mocht in de slotfase invallen. "Niet zo lang, maar dat hadden we na de voorbereiding ook verwacht. Dus we waren al blij dat hij kon invallen en vooral heel blij dat ze gewonnen hebben."

Niet in de basis

Luuk de Jong stond het afgelopen jaar diverse keren in de basisopstelling van Oranje en scoorde ook een aantal maal. "Hij had echt vertrouwen; ik begin in dit team een rol te krijgen in de basis."

"Maar er werd toch voor een andere spits, Wout Weghorst, gekozen", gaat vader George verder. "Die kreeg de kans om te laten zien wat hij kon. Voor Luuk was dat mentaal niet eenvoudig."

Volgens George heeft zijn zoon daarna de knop omgezet. "Dan is Luuk wel zo'n prof: even balen, maar ik ben hier voor het team." Luuk zou liever reserve zijn en de Europese titel winnen, dan alle wedstrijden in de basis staan. "Dat is het enige wat telt voor hem, dat ze samen kampioen worden. Natuurlijk wil je jezelf laten zien, maar kampioen worden staat voor hem voorop."

Één keer samen met Siem in Oranje

In het ouderlijk huis in Doetinchem hangen diverse foto's van Luuk, en natuurlijk ook van Siem, hun oudste zoon die met Ajax meerdere malen landskampioen werd. Eenmaal speelden Luuk en Siem samen in Oranje; tijdens een oefenwedstrijd in 2012 tegen Bayern München stonden ze gelijktijdig in het veld.

In 2012 mocht Luuk ook naar het EK met het Nederlands elftal. "Bondscoach Van Marwijk nam hem toen mee", weet vader George nog. "Ja, toen was het echt nog een broekie. Een heel ander jochie nog dan de kerel die hij nu is. Dat vind ik ook het mooie aan voetbal; dat de ervaring een andere speler van je maakt. Hij heeft toen geen minuten gemaakt. Nu wel, dat is al een stap verder."