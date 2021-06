Culemborgse Courant verkocht aan Kontakt Mediapartners

Culemborgse Courant werd gehandhaafd

Op 8 november werd bekend dat de toen 159 jaar oude krant verkocht werd aan DPG Media. Dit gebeurde onder andere ook met Nieuwsblad Geldermalsen, Stad Tiel en Stad Buren, deze kranten gingen vanaf 1 januari 2020 op in de Zakengids ook eigendom van DPG Media. Echter voor de Culemborgse Courant werd een uitzondering gemaakt, deze werd gehandhaafd.



Verkoop aan uitgeverij Kontakt Mediapartners

Nu anderhalf jaar later verkoopt DPG Media per 1 augustus de Culemborgse Courant aan uitgeverij Kontakt Mediapartners.



Vanuit de samenwerking binnen AdLocal, het platform waarin uitgevers samenwerken op advertentie gebied, zijn gesprekken gevoerd tussen DPG Media en diverse lokale uitgevers. Hieruit is gebleken dat uitgevers die zich volledig focussen op huis-aan-huiskranten dit product het beste in stand kunnen houden. DPG Media verkoopt mede daarom een groot deel van haar huis-aan-huiskranten aan verschillende lokale uitgeverijen, waaronder de Culemborgse Courant, Weekblad West Betuwe en de Zakengids aan Kontakt Mediapartners.



Blijft de naam Culemborgse Courant bestaan?

Of de naam Culemborgse Courant blijft bestaan is op dit moment niet bekend. Kontakt Mediapartners brengt op dit moment verschillende edities van 'Het Kontakt' uit in onder andere Vianen, Leerdam en de Alblasserwaard.

