Stadsakkers vindt een nieuwe plek aan de Dragonderweg in Veenendaal

Wethouder Engbert Stroobosscher draagt Stadsakkers een warm hart toe: ‘’Ik ben dankbaar en blij dat we binnen onze gemeentegrenzen een plekje hebben kunnen vinden voor dit mooie, maatschappelijke initiatief.” De gemeente voert ook gesprekken met Stichting De Moestuin Het Buitenhof om ook hen naar deze locatie te verplaatsen.

De gemaakte afspraken leggen de gemeente Veenendaal en Stichting Missie0318 vast in een intentieovereenkomst. Kees Huibers en Gert Peek van de Stichting Missie0318 en wethouder Engbert Stroobosscher ondertekenden de overeenkomst. Kees Huibers is blij met de nieuwe locatie voor de Stadsakkers: “Wij zijn heel blij met de mogelijkheid om de Stadsakkers hier een definitieve locatie te geven. De plek is mooi gelegen en voor vrijwilligers goed te bereiken. De afgelopen jaren hebben we met verse groente en fruit de klanten van de Voedselbank gezonde producten kunnen aanbieden en dat kunnen we nu blijven doen.“

De Stadsakkers

De Stadsakkers is een initiatief van Stichting Missie 0318 en ontstond in 2017 als vrijwilligers-organisatie met een moestuin ten behoeve van de Voedselbank. Er wordt niet alleen verse groente verbouwd, maar er wordt ook een werkplek van ontmoeting en zingeving geboden. Er werken in totaal zo’n 50 vrijwilligers op de stadsakkers, maar dat aantal kan in het hoogseizoen oplopen door de extra veldwerkers die dan nodig zijn. Wekelijks genieten ruim 100 gezinnen in Veenendaal van de verse producten. Zij ontvangen een voedselpakket van de Voedselbank. Ook ontvangen omliggende voedselbanken van Rhenen, Wageningen en Ede geregeld groenten van de akker. Daarnaast is het ook een veilige en mooie werkplek voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Meer informatie leest u op www.stadsakkersveenendaal.nl.

Planning

Na ondertekening van de intentieovereenkomst organiseert de gemeente samen met een afvaardiging van De Moestuinen, Stadsakkers en een gemeentelijke landschapsarchitect een ontwerpatelier. Op basis van dit ontwerp wordt verdere afspraken met zowel De Moestuinen als Stadsakkers gemaakt . Op uiterlijk 1 januari 2022 wordt de grond aan beide organisaties beschikbaar gesteld.